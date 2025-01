dolenjska

FOTO: Kralja k predsedniku - izraz prijateljstva z Viktorjem Knausom

17.1.2025 | 10:40 | Renata Mikec

Velike Brusnice - Kot smo poročali, sta na ponedeljkovo inavguracijo novega/starega ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabljena tudi dolenjska podjetnika – oče in sin - Ivan in Grega Kralj.

Na enem od srečanj sta Grega in Ivan Kralj tudi Viktorju Knausu poklonila enega svojih proizvodov. Na fotografiji (od leve proti desni) so Grega Kralj, Viktor Knaus in Ivan Kralj.

Brusničan Ivan Kralj nam je ob tem zaupal, da je povabilo izraz prijateljstva z očetom prve dame Melanie Trump – Viktorjem Knausom in njegovo pokojno ženo Amalijo. Kraljevima to povabilo veliko pomeni: »Morda se tega še niti dobro ne zavedava, saj biti na tako pomembnem dogodku s peščico izbranih povabljenih Slovencev si res lahko štejeva v čast. To povabilo je pravzaprav izraz prijateljstva z Melaniinim očetom Viktorjem in njegovo pokojno ženo Amalijo Knaus. Zelo smo si naklonjeni in gojimo obojestransko spoštovanje. Spoznali smo se leta 2015 preko našega poslovnega partnerja v ZDA. Štiri mesece pred volitvami v ZDA, ko je leta 2016 gospod Trump prvič sodeloval v boju za ameriškega predsednika, so mu naši poslovni partnerji poklonili vrhunsko pištolo, izdelano v našem šentjernejskem podjetju, česar se je takrat še kandidat za predsednika zelo razveselil. S Knausovima pa smo prijateljevali že prej, večkrat sta bila tako v našem podjetju kot tudi pri nas v Brusnicah,« nam je zaupal Ivan Kralj, podjetnik, ki je zelo znan po svoji diskretnosti in skromnosti.

S sinom Grego Kraljeva potujeta v Washington jutri, tako kot večina ostalih povabljenih iz Slovenije. Že v nedeljo ju čaka obsežen program obiska, s poudarkom na nedeljskem večernem srečanju z bodočim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki so ga naslovili »Make America great again«, v ponedeljek bo v ameriškem parlamentu inavguracija, zvečer bo slavnostnemu dogodku sledilo druženje ob plesu, vmes pa so na sporedu še številni ogledi znamenitosti. Med drugim bodo obiskali nekaj zanimivih cerkva in se udeležili svetih maš, po torkovem prostem dnevu pa je v sredo načrtovan še obisk Bele hiše, torej novega doma Donalda in Melanie Trump.

Na inavguraciji in vseh slavnostnih dogodkih velja poseben »dres code« in Ivan Kralj se je na to vprašanje nasmehnil: »Ja, seveda velja poseben protokol, a v Washingtonu je te dni precej mrzlo, zato nam bodo zagotovo prav prišli tudi plašči. Saj ne vem, ali naj vzamem s seboj, ali je bolje, da z Grego »po žensko« greva najprej v nakupovanje,« nam je v smehu dejal eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov, doma iz Velikih Brusnic.

S seboj bosta seveda vzela tudi darilo, ki ima zelo oseben pomen in bo dragocen spomin na Slovenijo. O tem bosta morda kaj več povedala kdaj drugič, ko bo darilo izročeno predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

