Na Trumpovo inavguracijo vabljena tudi Dolenjca

17.1.2025 | 08:20 | STA; M. K.

Bodoča prva dama ZDA Melania Trump je z očetom Viktorjem Knavsom na ponedeljkovo inavguracijo svojega soproga Donalda Trumpa povabila sedem osebnih prijateljev, vključno s podjetnikom Ivanom Kraljem in njegovim sinom Gregorjem Kraljem.

Ivan Kralj (Foto: arhiv DL)

Poleg Kralja, bivšega lastnika orožarskega podjetja Arex, naj bi bili po navedbah neimenovanih virov na Trumpovo inavguracijo povabljeni podjetnik in letalski izumitelj Ivo Boscarol, ljubljanski škof Anton Jamnik, ustanoviteljica Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor Metka Zorc, njena sestra Ruda Zorc Pleskovič, Alojz Pleskovič in Rok Pleskovič.

Iz Slovenije se bodo inavguracije po poročanju Dela udeležili še slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter poslanca opozicijske SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen, ki sta prejela vabilo ameriškega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku.

Grega Kralj z ženo Leo (Foto: FB)

