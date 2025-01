dolenjska

Novomeška fakulteta dopolnila pravilnik, ki študentkam zdaj dovoljuje hidžab

16.1.2025 | 11:00 | D. K.

Ljubljana/Novo mesto - Na varuha človekovih pravic se je lani novembra obrnila muslimanska študentka, ki je prek ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije dosegel, da je fakulteta morala spremeniti pravilnik. Tako po posredovanju varuha študentke pri zdravstveni praksi smejo nositi hidžab, poroča Svet24.

Foto: Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic je obravnaval pobudo o domnevni diskriminaciji študentke pri nošenju hidžaba na praksi Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. Po poizvedbah je ugotovil, da pravilnik fakultete izrecno ne prepoveduje naglavnih rut, vendar omejitve niso skladne z zakonsko pravico do enake obravnave in verske svobode. Varuh je opozoril ministrstvo za visoko šolstvo, da omejitve v pravilniku Fakultete za zdravstvene vede niso skladne z zakonskimi in ustavnimi določbami.

Podrobnosti na Svet24.

‹ nazaj