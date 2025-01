gospodarstvo

Inovacije in zelena prihodnost: LearnInn in Ozelenimo prireditve

16.1.2025 | 07:50 | M. K.

Brežice - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice) je uspešno kandidiral na drugem prijavnem roku za programa Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, kjer so prejeli odobrena sredstva za dva projekta.

LearnInn: za digitalno preobrazbo in inovacije v mladinskem delu

Na programu Erasmus+ Mladina: Ključni ukrep 2 so bili uspešni s projektom LearnInn z odobrenimi nepovratnimi sredstvi v višini 250.000 evrov. Projekt LearnInn se osredotoča na krepitev zmogljivosti organizacij in mladinskih delavcev za inovacije v mladinskem delu, s posebnim poudarkom na digitalni transformaciji in umetni inteligenci (AI). Glavni cilji projekta so razviti kompetence projektnih partnerjev in lokalnih skupnosti za izvajanje digitalne transformacije v mladinskem delu ter ustvariti, uporabiti in promovirati vire, ki omogočajo drugim organizacijam razvoj in implementacijo inovacij v mladinskem delu po vsej Evropi. Projekt bo trajal od 1.3.2025 do 28. 02.2027, partnerji pa prihajajo še iz Srbije, Romunije, Litve in Španije. V okviru projekta bodo izvedli tri srečanja projektnih partnerjev in dve usposabljanji za mladinske delavce: Zmogljivost za transformacijo in Digitalna transformacija. Ključne aktivnosti projekta bodo inovacijski sprinti in razvoj prototipov za lokalne partnerje, lokalne delavnice, srečanja in spletni seminarji, objava 50 na novo razvitih učnih aktivnosti na platformi Youth Work Pathways ter organizacija zaključne nacionalne konference - nacionalni inovacijski jam.

Foto: ZPTM Brežice

V projekt bodo vključili 75 mladinskih delavcev iz petih držav, ki bodo okrepili svoje kompetence za uvajanje inovacij v svojih organizacijah, razvili 25 inovacij v mladinskih skupnostih, katerih cilj je dvig kakovosti mladinskega dela in krepitev kompetenc vsaj 100 mladinskih delavcev za izvajanje digitalnih mladinskih dejavnosti.

Mladi prostovoljci za čistejše Brežice in trajnostno prihodnost

Na programu Evropska solidarnostna enota: Solidarnostni projekti pa so bili uspešni s projektom Ozelenimo prireditve – kreativnost za trajnostno prihodnost. Ta projekt, ki bo potekal med aprilom in julijem 2025, so prijavili skupaj s skupino mladih prostovoljcev, ki si prizadevajo za izboljšanje okoljske ozaveščenosti v lokalni skupnosti. V sklopu projekta bodo izvedli čistilno akcijo po mestu Brežice, zbirali odpadne materiale in jih uporabili na ustvarjalnih delavnicah za izdelavo dekoracij ter otroških iger. Ti izdelki bodo del prireditve Mestna promenada, ki že vrsto let sledi načelom trajnosti kot najdlje trajajoča Zero Waste prireditev v Posavju.

Foto: ZPTM Brežice

S projektom želijo okrepiti zavedanje o pomembnosti ločevanja odpadkov, ponovne uporabe različnih materialov in recikliranja, so še sporočili iz ZPTM Brežice.

