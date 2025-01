kronika

FOTO&VIDEO: Dva huje poškodovana v nesreči v Črnomlju

15.1.2025 | 13:10 | M. K.

Prometna nesreča z udeležbo dveh vozil se je v Črnomlju zgodila včeraj nekaj po 18. uri. Policisti so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 57-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju z lokalne na regionalno cesto odvzel prednost 22-letnemu vozniku, ki je vozil iz smeri Kanižarice proti Lokvam. Hudo poškodovanega 57-letnega vozila in prav tako hudo poškodovanega 48-letnega potnika v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 22-letni voznik je bil v nesreči lažje poškodovan. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper povzročitelja na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili s PU Novo mesto.

Več fotografij spodaj v fotogaleriji

Vozil pod vplivom drog

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti nekaj pred 23. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina in konoplje. Odrejen strokovni pregled je kršitelj odklonil, zasegli pa so mu še manjšo količino prepovedane konoplje. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo in mu zasegli avtomobil. Zaradi kršitev so na sodišče naslovili obdolžilni predlog in uvedli prekrškovni postopek.

Na Obrežju so mu zasegli avtomobil

V minuli noči je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Ford fusion nemških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da jim je 44-letni voznik iz Ukrajine izročil ponarejeno vozniško dovoljenje Ukrajine. Avtomobil so mu zasegli, danes pa ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlom v avto

Na parkirnem prostoru v Stranjah pri Škocjanu je med 13. 1. in 14. 1. nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Brezje pri Veliki Dolini, Loče, Obrežje) včeraj prijeli 11 državljanov Sirije, šest Egipta, tri Maroka, dva državljana Indije, Bangladeša ter Iraka in državljana Pakistana, na območju Šentjerneja pa državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 231 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, in 12 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

