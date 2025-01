kronika

Umrl obsojenec, ki je na Dobu zanetil požar

14.1.2025 | 14:20 | STA

Ljubljana/Dob - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je v ponedeljek popoldne umrl 23-letni obsojenec, ki je prejšnji teden v zaporu Dob pri Mirni zanetil požar v celici, poroča spletni portal N1. Informacijo so za portal potrdili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

Obsojenca, tujega državljana, ki je prestajal kazen zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, so želeli zaradi neprimernega vedenja premestiti v posebni prostor, a je pred tem v bivalnem prostoru zanetil požar in poškodoval vrata prostora, da se niso odprla.

Pravosodni policisti so obvestili pristojne o požaru in evakuirali obsojence. Ko jim je uspelo odpreti vrata sobe, so pogasili požar in začeli z oživljanjem obsojenca, ki je bil brez znakov življenja. Odpeljali so ga v bolnišnico. Med dogodkom se ni nihče drug poškodoval.

