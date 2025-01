kronika

Na Dobu zapornik zažgal celico in pristal v kritičnem stanju

8.1.2025 | 13:20 | S. R.

V noči na ponedeljek je v eni od celic zapora na Dobu izbruhnil požar, pri čemer se je huje poškodoval zapornik.

Zagorelo naj bi v celici v prvem bloku zapora na Dobu. (Foto: Andrej Petelinšek / Večer)

Po podatkih časnika Večer je požar izbruhnil na posebej varovanem oddelku zapora na Dobu pri Mirni, požar pa naj bi zanetil mlajši zapornik. Šlo naj bi za tujega državljana, ki se je za zapahi znašel zaradi tihotapljenja ljudi. V požaru je utrpel hude poškodbe. Da se v njegovi celici odvija nekaj dramatičnega, so pravosodni policisti postali pozorni, ko je začel kričati in z nogo tolči po vratih, pri čemer naj bi hrup odmeval po celotnem oddelku bloka. V celico so lahko vstopili le s silo, saj so bila vrata poškodovana.

V celici jih je pričakal opečen zapornik, ki ni več kazal znakov življenja, zato so pravosodni policisti nemudoma začeli z oživljanjem. Po neuradnih podatkih časnika je njegovo zdravstveno stanje še vedno kritično.

Zaradi dima, ki se je začel valiti po hodniku, so morali evakuirati tudi preostale zapornike na oddelku.

Več o dramatičnem dogodku na Dobu je na voljo na spletnem Večeru.

‹ nazaj