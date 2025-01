dolenjska

Prostora za 24 novih hiš

14.1.2025 | 20:00 | M. Žnidaršič

Straža - V straški občini so po daljšem času stanovanjski gradnji namenili dve večji območji, in sicer v Dolnji Straži in Volavčah, te sicer sodijo v okvir naselja Potok. V obeh primerih gre za razširitev obstoječih naselij na njunem jugozahodnem robu pa tudi za zasebna zemljišča.

Na območju v Dolnji Straži je predvidenih 18 novih stanovanjskih hiš. (Foto: R. N.)

V Dolnji Straži, kjer je lastnikov na omenjenem območju več, je po sprejetem občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) predvidenih 18 novih individualnih stanovanjskih hiš na zemljiščih, velikih od 800 do 1.050 kvadratnih metrov. Območje, veliko 1,80 hektarja, so razdelili na ureditvene enote, ki so oblikovane tako, da vsaka zajema zaokroženo funkcionalno območje z lastnim dostopom do javnega cestnega omrežja, kar omogoča etapno gradnjo. Na vseh gradbenih parcelah je poleg stanovanjskih dopustna tudi gradnja pomožnih objektov.

Ker območje v celoti leži na območju arheološke dediščine, so morali izvesti predhodne arheološke raziskave, ki jih je kot naročnica izdelave OPPN financirala občina.

Novi stanovanjski območji v Dolnji Straži in Volavčah – V prvem predvidenih 18 stanovanjskih hiš, v drugem šest – V Dolnji Straži nekatere arheološke omejitve

