Klara Lukan z rekordom na 5 km 12. na 10 km v Valencii

13.1.2025 | 08:20 | STA; M. K.

Valencia - Šentjernejska atletinja Klara Lukan je bila 12. na cestnem teku na 10 km v Valencii, bila pa je najboljša Evropejka. S časom 31 minut in osem sekund je za tri sekunde zgrešila njen državni rekord, je pa za tri sekunde izboljšala rekord Slovenije na pet kilometrov s časom 15 minut in 22 sekund.

Klara Lukan (Foto: arhiv; Peter Kastelic/AZS)

Liza Šajn, druga slovenska predstavnica, je bila 28. (32:26). Zmagala je Kenijka Hellen Ekalale Lobun (29:31). Med atleti je Šved Andreas Almgren ob zmagi postavil evropski rekord s časom 26:53.

"V močni konkurenci afriških in evropskih tekačic sem tekmovanje zaključila kot prva Evropejka. V cilju sem za las zgrešila svoj državni rekord, kljub temu pa sem na vmesnem času na pet kilometrov progo prečkala v času novega državnega rekorda, ki bo priznan. Tekmo zapuščam z mešanimi občutki, ker sem imela v prejšnjih dnevih kar nekaj izzivov pri vračanju iz Ugande," je po tekmi sporočila Lukan.

V vzhodnoafriški državi Ugandi je bila pred tem na višinskih pripravah. "Leti so zamujali, imela sem tudi nekaj težav s privajanjem telesa, saj sem bila prej na visoki nadmorski višini. Vse to je bilo zelo naporno. Ne glede na vse pa sem leto 2025 tekmovalno začela dobro in optimistično. Gotovo pa bom tekla še hitreje," je dodala Lukan.

