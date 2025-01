dolenjska

Trebnje dobiva sodoben športni objekt

12.1.2025 | 14:10 | Rok Nose

Trebnje - Po novoletnih praznikih je oživelo gradbišče pri trebanjski osnovni šoli, kjer podjetje GPI Tehnika nadaljuje širitev in prenovo športne dvorane. »Gre za enega največjih projektov v naši občini v zadnjih letih. Dela napredujejo hitro in dobro, vse gre po predvidenem načrtu, kar se vidi tudi na terenu,« je z gradnjo zadovoljna trebanjska županja Mateja Povhe.

Obrisi prizidka k telovadnici so že lepo vidni. (Foto: R. N.)

Izbrani izvajalec je po podpisu pogodbe sredi septembra hitro pripeljal gradbene stroje in začel delati. Narejen je bil izkop za razširitev telovadnice na severno stran, kjer bo dodatna tribuna, poleg tega so v smeri proti pokopališču že vidni obrisi prizidka, v katerem bodo garderobe, sanitarije, shramba za športno opremo in fitnes, v zgornjem nadstropju pa dodatno igrišče za košarko in mini rokomet.

Tudi predsednik Rokometnega kluba Trimo Trebnje Toni Janc je vesel, da bo Trebnje končno dobilo večjo telovadnico. »Odkar sem predsednik kluba, to je že 20 let, se pogovarjamo o tem. Končno se je premaknilo. Članska ekipa bo po novem trenirala in tudi tekme do konca sezone igrala v Mokronogu ...«

Po besedah županje Mateje Povhe dela potekajo po načrtu – Januarja na vrsti prenova garderob – Učenci bodo še nekaj časa lahko uporabljali telovadnico – Trebanjski rokometaši bodo igrali v Mokronogu

