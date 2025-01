šport

Trebanjski levi nič več v Trebnjem

11.1.2025 | 09:30

Rokometaši trebanjskega Trima so s tem tednom vstopili v januarsko pripravljalno obdobje, ki bo namenjeno osredotočenosti pred nadaljevanjem domačega prvenstva. Ekipa Radoslava Stojanovika je pred zadnjimi petimi tekmami v rednem delu Lige NLB maksimalno motivirana, sporočajo iz kluba.

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebanjski levi so minulo koledarsko leto sklenili z zmago nad ormoškim Jeruzalemom in se z rezultatskim izkupičkom 26 točk nahajajo na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Izbrance Radoslava Stojanovika do konca rednega dela čaka še pet tekem. Prva bo na sporedu v začetku februarja v Ribnici, sledi domači obračun z Urbanscape Loko, nato gostovanje v Novem mestu ter domača tekma s Celjani, uvodni del prvenstva pa bodo sklenili v Kopru.

Z novim letom je klub doživel tudi izredno spremembo, in sicer se bo do konca sezone zaradi obnove osnovnošolske dvorane preselil v Mokronog.

Moštvo bo v nadaljevanje prvenstva krenilo brez Janeza Gučka, ki je bil zaradi poškodbe rame primoran predčasno končati letošnjo sezono. Ob iskanju zamenjave zanj pa bodo fantje prihodnji teden opravili priprave v hrvaškem Umagu. V januarskem obdobju je predvidenih tudi pet pripravljalnih tekem.

David Didović, kapetan RK Trimo Trebnje: ''V novo koledarsko leto smo vstopili spočiti in s fokusom, da še naprej ohranjamo naš položaj v vrhu lestvice. Vemo, da nas čaka naporen drugi del sezone, vendar bomo tempo forme s pripravami v Umagu in trenažnim procesom v domačem kraju uspešno stopnjevali do prve tekme z Ribnico.''

RAZPORED TEKEM TREBANJCEV DO KONCA REDNEGA DELA LIGE NLB:

18. KROG: RD Riko Ribnica – RK Trimo Trebnje

19. KROG: RK Trimo Trebnje – RD Urbanscape Loka

20. KROG: MRK Krka Novo mesto – RK Trimo Trebnje

21. KROG: RK Trimo Trebnje – RK Celje Pivovarna Laško

22. KROG: RD Koper – RK Trimo Trebnje