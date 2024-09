dolenjska

Športno dvorano pri OŠ Trebnje bodo razširili in prenovili

13.9.2024 | 12:20 | R. N.

Trebnje - Danes je petek 13. in nekateri so vraževerni, da ta dan prinaša nesrečo. A za Občino Trebnje je danes srečen dan. Županja Mateja Povhe je dopoldan z direktorico podjetje GPI Tehnika Tino Volk podpisala pogodbo za razširitev in rekonstrukcijo športne dvorane pri Osnovni šoli Trebnje. Gradbeni stroji bodo zabrneli v kratkem, dela pa bodo zaključena do konca avgusta 2025.

Županja Trebnjega Mateja Povhe in direktorica GPI Tehnika Tina Volk sta si po podpisu pogodbe veselo segli v roke. (Foto: R. N.)

»To je trenutek, na katerega je občina in tudi jaz sama dolgo čakala. Že od nastopa županske funkcije veliko delamo na tem projektu in ponosni smo, da smo danes podpisali pogodbo. To je plod dobre ekipe sodelavcev, ki so bili zelo zavzeti in predani, kar se nam je obrestovalo,« je po podpisu pogodbe povedala Povhe.

Skupaj z nabavo opreme je investicija ocenjena na dobrih pet milijonov evrov, od tega bo milijon evrov prispevala država, saj je bila občina uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo turizem in šport. »Smo ena od štirinajstih občin, ki so na razpisu prejele najvišjo možno višino sofinanciranja,« je dejala županja.

V sklopu projekta bodo v smeri proti pokopališču zgradili prizidek, v katerem bodo garderobe, sanitarije, shramba za športno opremo in fitnes, v zgornjem nadstropju pa dodatno igrišče za košarko in mini rokomet. Na nasprotni strani od obstoječe tribune bodo uredili še eno z okoli 450 sedišči. Obenem bodo celovito prenovili tudi obstoječo telovadnico z vsemi spremljajočimi prostori. »Dobili bomo sodoben športni objekt, ki bo prinesel boljše pogoje za delo tako za šolo, rekreativce kot tudi vrhunske športnike. Zagotovo je ta naložba dodana vrednost za vso lokalno skupnost,« je izpostavila Povhe.

Na razpis za izbiro izvajalca so prejeli kar deset ponudb. Po dveh krogih pogajanj pa so kot najugodnejšega izbrali podjetje GPI Tehnika iz Novega mesta, s katerim so pred časom že sodelovali, saj so poskrbeli za razširitev podružnične šole v Dolenji Nemški vasi.

»Po uvedbi v delo se bomo takoj lotili pripravljalnih del, in sicer posek dreves, prestavitev hidrantnega omrežja, nadaljevali bomo z izkopom in zemeljskimi deli. Najprej bo namreč na vrsto prišla gradnja prizidka, naslednje leto pa še statična sanacija obstoječe telovadnice. S tem bomo zagotovili, da bodo lahko dvorano uporabljali čim dlje. Statična sanacija predstavlja velik izziv, vendar glede na naše izkušnje sem prepričana, da bomo objekt čez leto dni predali namenu,« je povedala direktorica GPI Tehnika Tina Volk.

Učenci se že zdaj veselijo večje športne dvorane z nekaterimi novimi prostori. (Foto: R. N.)

Tudi na trebanjski šoli pozdravljajo naložbo, saj gre za veliko pridobitev. Po besedah v. d. ravnateljice Ane Kastigar je obstoječa telovadnica, ki jo lahko razdelijo na tri dele, premajhna za njihove potrebe, zato imajo nekateri otroci pouk športa tudi v manjši telovadnici. »Ta prostor uporabljamo bolj za ples ali kakšne socialne igre, za izvajanje košarke, nogometa, rokometa, odbojke pa mala telovadnica ni primerna. Zato se zelo veselimo, da bomo v novem prizidku dobili še dodatno igrišče, ki ga bomo lahko razdelili na dva dela. Poleg tega pridobivamo tudi nove garderobe,« še dodaja Kastigar.

Predvidoma do marca naj bi obstoječo telovadnico še uporabljali, potem pa se bodo prilagodili. Čim bolj bodo skušali izkoristiti tudi toplo spomladansko vreme za igranje na prostem.

‹ nazaj