kronika

FOTO: Na AC trčila kombi in električni BMW

12.1.2025 | 08:30

Sinoči malo pred pol deseto uro se je zgodila prometna nesreča dveh vozil na AC Dobruška vas – Smednik. Posredovali so krški in novomeški poklicni gasilci. V nesreči sta bili udeleženi kombinirano vozilo, v katerem je bilo šest oseb, in osebno vozilo na električni pogon z voznikom. Gasilci so naletno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nudili pomoč Darsu pri čiščenju cestišča, avtovleki pri natovarjanju osebnega vozila in razsvetljevali kraj. Dve poškodovani osebi iz kombija sta bili zaradi slabosti odpeljani v UC Brežice.

Foto: PGE Krško (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

‹ nazaj