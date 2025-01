dolenjska

Podžupanja sprejela izziv župana in osvojila zlato priznanje

11.1.2025 | 17:40 | R. N.

Trebnje - Leto je naokoli in članice Društva podeželskih žena (DPŽ) Tavžentroža so v kulturnem domu Trebnje znova, že enajstič, pripravile društveno razstavo kruha in kvašenih izdelkov. Dve strokovni komisiji sta pod drobnogled vzeli 126 vzorcev, od tega jih je 14 prejelo bronasto, 39 srebrno, kar 73 pa zlato priznanje. Mari Jakše, Vanja Peterlin in Martina Lindič Hrovat so osvojile prav vseh 80 možnih točk.

Vanja Peterlin (levo) in Mari Jakše. (vse fotografije R. N.)

Da bi peka kruha doma ostala tradicija in lepa navada, si prizadevajo v DPŽ Tavžentroža. »Tako kot so nas babice naučile, me to znanje prenašamo naprej na mlajše. Ponosne smo, da so v ocenjevanje kruh prinesli tudi iz šol in vrtcev,« je povedala predsednica društva Nada Zorec, ki je vesela, da so v ocenjevanje prejele toliko različnih vzorcev. »Prav vsak kruh je narejen z ljubeznijo, kakšno priznanje je dobil, sploh ni tako pomembno,« je še dodala.

Predsednica DPŽ Tavžentroža Nada Zorec.

Vaja dela mojstra

Večina je posegla po najvišjem priznanju. Dve zlati je osvojila Vanja Peterlin iz Zabukovja pri Mirni, in sicer za ržen in bel pšenični kruh, slednji je prejel tudi vse točke. »Prvič mi je to uspelo. Zelo sem bila presenečena, ko so me omenili. Da ti uspe speči takšen kruh, moraš kar vaditi, tako da ti pečica 'crkne',« je v smehu povedala Vanja, ki se ji je letos res zgodilo, da je pečica prenehala delovati. Še dobro, da je imela še eno.

Na vprašanje, kako speči zmagoviti kruh, odgovarja, da pravzaprav nekega posebnega recepta nima. »Pomembna je dobra moka, pa spretne roke. Treba je delati počasi in z ljubeznijo. Jaz že od malega rada doma pečem kruh. Prvi je bil sicer trd kot beton, vendar vaja dela mojstra. Pečem različne vrste kruha, pri nas ga v trgovini ne kupujemo,« pravi Vanja Peterlin, ki je sicer kuharica v podjetju TEM Čatež.

Vzame si čas za peko kruha

Povsem na vrhu se je znašla tudi Martina Lindič Hrovat iz Krmelja, ki jo je predsednica Aktiva kmečkih žena Tržišče Fani Borštnar, ko so imele delavnico peke poprtnikov, spodbudila, da prvič na ocenjevanje prinese svoj kruh. »Ker so bili nedavno prazniki, sem naredila praznični kruh. Očitno mi je kar uspelo. Ko pečem, si vedno vzamem čas. Testo mora dobro vzhajati, prostor mora biti primerno topel, ti pa ne smeš biti živčen, drugače ne bo uspelo,« je recept, ki se ga Martina drži.

Tudi Martina Lindič Horvat je dosegla vse točke.

Naučila od mame, ki je v krušni peči spekla pet hlebcev

Že večkrat je na ocenjevanju kruha sodelovala in nekajkrat dosegla tudi vse točke Mari Jakše iz Malega Podljubna, ki pa se je prvič udeležila razstave v Trebnjem. »Povabila me je ena članica DPŽ Tavžentroža, pa sem si rekla, da poskusim. Spekla sem bel pšenični kruh. Vsaki gospodinji svetujem, naj se peke kruha loti z ljubeznijo, veliko dobre volje, potrebne so dobre sestavine, vzeti si moraš tudi čas. Rada imam, če so poleg mene vnuki, marsikaj jih naučim. Za kruh potrebujem okoli tri ure, od tega se eno uro samo peče v pečici. Prvih deset minut ga pečem na 250 stopinj Celzija, nato zmanjšam na 200 stopinj Celzija,« je svoj recept razkrila Mari, ki se je veliko naučila od mame, ki je v krušni peči naenkrat lahko spekla kar pet hlebcev.

Vse boljši in boljši

»Kruh ni le hrana, je simbol truda, potrpežljivosti in ljubezni, ki ga v pripravo vlagajo pridne in skrbne roke,« je poudaril predsednik obeh ocenjevalnih komisij Janez Turk. Tudi letos ocenjevalci niso imeli lahkega dela. Ocenjevali so zunanji videz sredice, vonj skorjice in sredice ter okus in topnost skorje in sredice. »Na splošno smo ugotovili, da se je kakovost kruhov občutno izboljšala glede na pretekla ocenjevanja,« je izpostavil Turk in vsem zbranim navrgel tudi nekaj napotkov za naprej.

Predsednik ocenjevalnih komisij Janez Turk.

Trebanjska županja preskočila izziv

Razstave sta se med drugim udeležili tudi trebanjska županja Mateja Povhe in podžupanje Občine Mokronog – Trebelno Snežka Bizjak. Obe je lani župan Občine Mokronog Trebelno mag. Franc Glušič izzval, da letos prineseta svoj kruh na ocenjevanje. »Odločila sem se, da preskočim ta izziv, prepuščam ga mojstricam, sama pa sem raje na tem mestu v drugi funkciji,« je povedala županja, ki je marljive članice DPŽ Tavžentroža pohvalila, da že vrsto let pripravljajo to razstavo, na katero so lahko vsi ponosni.

Podžupanja Občine Mokronog - Trebelno Snežka Bizjak se je opogumila in prinesla kruh na ocenjevanje. Osvojila je zlato priznanje.

Snežka Bizjak pa je Glušičev izziv sprejela in prinesla kruh, ki je osvojil zlato priznanje. »V življenju si moraš upat, potem so zagotovo tudi rezultati. Včasih dvomiš v svoje sposobnosti, ali bi se izpostavil ali ne. Sem se kar opogumila in z veseljem spekla kruh iz pirine moke,« je povedala podžupanja, ki sicer doma večkrat zamesi testo iz različnih vrst moke. »Škoda, da ni bilo župana danes tukaj, da bi mi osebno čestital. A je odsoten zaradi osebnih zadev, prepričana sem, da mi bo čestital v ponedeljek zjutraj, ko se srečamo na kolegiju,« je še dodala.

