Tradicionalni blagoslov konj

11.1.2025 | 19:30 | Helena Murgelj

V Šmarjeških Toplicah, na tradicionalnem žegnanju konj, smo ujeli Antona Blažiča iz Štravberka, ki je ponosno vodil vprego dveh ponijev. Kot velik ljubitelj konj je bil Blažič prvi predsednik Konjeniškega društva sv. Jurija iz Grčevja, ki je predlani praznovalo 20-letnico. V procesiji pri prenovljeni cerkvici sv. Štefana sredi vasi Šmarješke Toplice je sodelovalo pet ponijev in en konj, zlasti otroke pa je navdušila Blažičeva »mini« vprega. Ob ponijih so uživali, jih božali in se fotografirali z njimi. Šmarješki župnik dr. Alfons Žibert je potem blagoslovil konje in konjenike, vsak konj je dobil košček kruha, njegov konjenik pa medaljo. Sledila je maša, na kateri so verniki prepevali tudi božične pesmi ob spremljavi klaviaturista Davida Dobravca, potem pa še druženje ob domačem pecivu, prigrizkih in toplih napitkih.

