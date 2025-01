kronika

Trije so se skrivali, eden nagovarjal

10.1.2025 | 07:30 | M. K.

Ribnica - V sredo okoli 13. ure je do stanovanjske hiše na območju Ribnice prišel neznanec in se oškodovanki predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. S pogovorom jo je zamotil, ko pa je s kraja odhajal, je oškodovanka opazila, da so se za objektom nahajale še tri osebe, ki so s kraja zbežale, so sporočili s PU Ljubljana.

Enak dogodek se je tekom dopoldneva zgodil tudi na območju Dola pri Ljubljani. Storilci iz hiš niso odnesli ničesar, zato je dejanje ostalo pri poskusu.

Če vas okradejo, naj takoj obvestite policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. (Simbolna slika: arhiv DL)

PRIJAZNI IN PRETKANI

Tudi na Policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, storjenih na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa storilci zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi na našem portalu, vendar policisti opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci jih zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in v večini primerov ukradejo denar ter nakit. Nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in prav tako odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

NE BODITE PREVEČ ZAUPLJIVI

Občanom policija svetuje, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa četudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

OPOZORITE STAREJŠE

V večini primerov so, kot omenjeno, oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja, dodajajo na PU. Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosijo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.

‹ nazaj