družabno

Zaročena Katja med finalistkami

9.1.2025 | 12:00 | Renata Mikec

Katja Omerzel iz Krškega je letošnja finalistka na izboru za mis Slovenije. Vedno optimistično in zelo simpatično dekle si bo silvestrski večer za vedno zapomnilo, saj jo je njen dragi zaprosil za roko. Gnezdece si bo tako ustvarila s Filipom Černelčem, podjetnikom, predsednikom Kulturnega društva Leskovec in prostovoljnim gasilcem. »Moj Filip je človek, ki je vsak trenutek pripravljen pomagati, nasmejan in dobrovoljen, predvsem pa zelo družaben. Skupaj sva skoraj dve leti, a sva že od prvega dne vedela, da sva namenjena drug drugemu,« nam je zaupala lepa Katja, ki jo pred poroko čaka še ena zanimiva preizkušnja. Je namreč ena izmed 13 kandidatk za naslov mis Slovenije. Finale bo jutri (v petek) v Gledališki in koncertni dvorani Lendava. Prireditev bo mogoče v živo spremljati na uradnem YouTube kanalu Miss Slovenije, TV Veseljak in na Aktual TV. Držimo pesti, da Katji uspe, tako kot ji je uspelo očarati Filipa, ki jo bo kmalu odpeljal pred oltar. Njun dan D bo sredi avgusta.

