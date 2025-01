gospodarstvo

Faleskiniji veliko sekali in pogozdovali

8.1.2025 | 19:00 | I. Vidmar

Vavta vas - Za najskrbnejšega lastnika gozda v novomeški območni enoti Zavoda za gozdove za leto 2024 je bil razglašen Brane Faleskini iz Vavte vasi. Faleskiniji so v Dolenjo Stražo prišli iz Furlanije leta 1800. Bili so opekarski mojstri. Tu so kupili zemljo in gozdove ter začeli delati opeko. Za žganje opeke so potrebovali veliko lesa, tako da je bila skrb za gozdove pomemben del njihove dejavnosti.

Veliko opek, iz katerih so sezidane novomeške hiše in številne stavbe v širši okolici Novega mesta, Straže in Vavte vasi, je bilo izdelanih v Faleskinijevi opekarni. Danes je tudi za Faleskinije opekarstvo le še zgodovina, ki jo je pred osmimi leti z imenitno razstavo V opeko vtisnjen čas v Galeriji Dolenjskega muzeja predstavila etnologinja Ivica Križ. Ostali pa so jim gozdovi.

Brane še hrani nekaj opek iz njihove opekarne, ki je delovala do leta 1946 oziroma do agrarne reforme. Takrat so nove oblasti opekarstvo preselile v Zalog, v opekarno, ki je pred leti pogorela. Najstarejša opeka iz Branetove zbirke nosi letnico 1828 in je do ne tako dolgo nazaj pokrivala streho Dularjevega mlina v Vavti vasi.

Ko je Branetov stari oče leta 1914 oblekel vojaško suknjo in se napotil na fronto, je ženi, ki ga je morala nadomestiti, napisal podrobna navodila in postopke izdelave opeke in kako delati na kmetijskih površinah, še posebej v gozdovih, pa tudi kako je treba ravnati z delavci. Med drugim je zapisal, da je nujno treba vsak gozd obiskati dvakrat na leto. Spomladi, da vidiš, kaj je v njem naredila zima, in jeseni, da vidiš, kaj je naredilo poletje.

