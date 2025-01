družabno

Lepo prijateljstvo

8.1.2025 | 08:40 | Renata Mikec

Irena Potočar Papež in Marta Kelvišar sta že dolgo prijateljici, zadnja leta se srečujeta in sodelujeta tudi na poslovnem parketu. Tokrat sta se srečanja razveselili v Hotelu Šport na Otočcu, na slavnostni akademiji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. Marta, ki je tudi članica upravnega odbora fakultete, sicer pa direktorica podjetja Adria Dom in menedžerka leta 2023, je bila slavnostna govornica na prireditvi. Irena pa je bila tokrat v dvojni vlogi – kot povezovalka programa in članica akademskega zbora, saj na fakulteti tudi predava. Med tokratnimi prejemniki diplomskih listin je bilo kar nekaj študentov, ki jim je bila mentorica pri diplomskem delu. Obe se veselita novih priložnosti v letu 2025. Ireno že januarja čaka nekaj motivacijskih predavanj, prav tako tudi druženje s študenti različnih fakultet v predavalnicah, predavanja v poslovnih organizacijah in na konferencah. Če si želite nekaj »besednih vitaminov« za začetek novega leta, vabljeni na njeno brezplačno predavanje Recept za dober dan, ki bo 8. januarja v Knjižnici Sevnica.

