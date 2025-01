gospodarstvo

Sončne elektrarne na desetih javnih stavbah

8.1.2025 | 07:30 | M. K.

Brežice - Občina Brežice je postavila sončne elektrarne na desetih javnih stavbah v svoji lasti. Z naložbo v proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov v vrednosti 215 tisoč evrov z DDV želi občina, kot sporoča, povečati energetsko samooskrbo, optimizirati stroške obratovanja javnih zavodov, izboljšati zanesljivost oskrbe z električno energijo, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in delovati ekonomsko učinkovito za kakovostnejše življenje občank in občanov.

Foto: Občina Brežice (fotografije posameznih objektov spodaj v fotogaleriji)

Občina je z izbranim izvajalcem, izbranim v postopku javnega naročanja, družbo JB energija, sklenila pogodbo za postavitev sončnih elektrarn za individualno samooskrbo (1. faza) na strehah desetih občinskih objektov s skupno nazivno močjo 194,48 kW.

Sončne elektrarne so postavljene na strehah objektov Mladinskega centra Brežice, Kulturnega doma Dobova, Podružnične šole Kapele, Nogometnega stadiona Brežice, Osnovne šole Artiče (črpališče), Prosvetnega doma Artiče, Zdravstvene postaje Bizeljsko, Osnovne šole Velika Dolina, Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova in Doma krajanov Velike Malence.

Na strehi Mladinskega centra Brežice je postavljena sončna elektrarna z močjo 24,64 kW, na strehi objekta Kulturnega doma Dobova z močjo 13,20 kW, Podružnične šole Kapele z močjo 44,44 kW, Nogometnega stadiona Brežice 12,32 kW, Osnovne šole Artiče (črpališče) z močjo 11,44 kW, Prosvetnega doma Artiče z močjo 18,04 kW, Zdravstvene postaje Bizeljsko z močjo 18,92 kW, Osnovne šole Velika Dolina z močjo 19,36 kW, Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova z močjo 25,08 kW in Doma krajanov Velike Malence z močjo 7,04 kW. Nazivne moči so prilagojene letni porabi posameznega merilnega mesta, saj gre za letni net metering oziroma neto obračunavanje, poudarjajo na občini.

Izvedba postavitve sončnih elektrarn je bila zaključena konec leta 2024, v decembru so bile tudi sklenjene pogodbe za individualno samooskrbo in oddane vloge za priključitev na elektro omrežje. Občina Brežice namerava tovrstne naložbe nadaljevati in v 2. fazi projekta postaviti sončne elektrarne na strehah še 17. javnih objektov v njeni lasti.

