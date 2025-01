kronika

FOTO: V požaru za 30 tisočakov škode; veliko vlamljali in vozili brez vozniških

6.1.2025 | 14:20 | M. K.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 3. 1. in 6. 1. 2025 posredovali v 148. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 435 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 31. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Policisti PP Novo mesto so zaščitili žrtev nasilja v družini in 47-letnemu osumljencu, ki je bil nasilen do matere, izrekli prepoved približevanja.

S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Požar

V noči na soboto je, kot smo s fotografijami že poročali, zagorelo gospodarsko poslopje v Prelesju na območju Šentruperta, kjer je ogenj zajel ostrešje in se razširil. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 30.000 evrov škode. V požaru je zgorelo tudi več pnevmatik tovornih vozil, gradbenih strojev, orodje in gradbeni material. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so opravili ogled, je do požara prišlo zaradi pergretja ob dimniku peči na drva. Okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Sobotni nočni požar v Prelesju (Foto: PGD Šentrupert)

16-letnik trčil in pobegnil

V soboto nekaj po 12. uri so policiste obvestili, da je na Ljubljanski cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila povzročil prometno nesrečo in pobegnil s kraja. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Renault megane trčil v zadnji del avtomobila voznice, ki je zmanjšala hitrost zaradi vozila na nujni vožnji, ki je pripeljalo nasproti. Lažje poškodovana voznica je potrebovala zdravniško pomoč. Policisti so na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev v naselju Brezje izsledili povzročiteljevo vozilo. Kasneje so ugotovili, da je nesrečo povzročil in kasneje pobegnil 16-letnik, ki seveda nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper njega so odredili strokovni pregled in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja Zapustitev ponesrečenca na kraju prometne nesreče. Po zaključeni preiskavi bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.

Brez vozniške, pihati ni hotel

Policisti PP Trebnje so med kontrolo prometa v Šentrupertu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. Med postopkom so ugotovili, da 60-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki pa ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Bežala, ker nima vozniške

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Dolenji vasi pri Krškem ustavljali voznico osebnega avtomobila Opel signum, ki sprva znakov policistov ni upoštevala in je nadaljevala vožnjo. Zapeljali so za njo, jo ustavili in ugotovili, da gre za 40-letno kršiteljico, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z dvema promiloma vijugal po avtocesti

V soboto okoli 22.30 so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je vozil po avtocesti iz smeri Brežic proti Krškemu, vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so nevarnega voznika izsledili in varno ustavili. 50-letnik iz Brežic je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Štirje vlamljali na območju Brežic in Sevnice

Včeraj dopoldne so bili policisti obveščeni o vlomu v gostinski lokal na območju Sevnice, ukradli so mobilni telefon in denar. Na območju železniške postaje so policisti izsledili in prijeli štiri osumljence vloma in jim odvzeli prostost. Ugotovili so identiteto dveh mladoletnikov z območja Ponikev, 20-letnika iz Brezja in 22-letnika iz Brezine. Med preiskavo so ugotovili, da so isti osumljenci pred tem vlomili še v gostinski lokal v Brežicah, kjer so ukradli tri mobilne telefone, darilne bone in pijačo. Ukradene predmete so jim zasegli in o ravnanju mladoletnikov obvestili starše. Zoper 22-letnika in 20-letnika bodo podali kazensko ovadbo, o dejanju mladoletnih storilcev pa bodo obvestili pristojni center za socialno delo.

Prijeli vlomilca v zidanico

Na območju Dobličke Gore je v četrtek nekdo vlomil v zidanico in ukradel tri večje kovinske posode z vinom in drobilnik lesa. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in izsledili 49-letnega osumljenca iz Lokev. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili oškodovanki. Zoper 49-letnika sledi kazenska ovadba.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je na Šmihelski cesti v Novem mestu nekdo poskušal vlomiti v prostore prodajalne. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V Račji vasi na območju PP Brežice so v četrtek neznanci iz dveh delovnih strojev ukradli štiri akumulatorje in iz rezervoarja tretjega stroja iztočili 200 litrov goriva.

Med 2. 1. in 3. 1. je na Glavnem trgu v Novem mestu nekdo iz zabojnika ukradel tablični računalnik Samsung in led reflektor znamke Philips.

Na parkirnem prostoru v Mirni Peči je v noči na soboto nekdo poskušal vlomiti v dva avtomobila. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomi pa je povzročil za 2.500 evrov škode.

Med 3. 1. in 4. 1. je v naselju Ob Težki Vodi neznanec poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo in v gospodarski objekt. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Velikih Vodenicah na območju Krškega je med 4. 1. in 5. 1. nekdo vlomil v tri zidanice in ukradel kotel za žganjekuho, zložljive mize, televizijski sprejemnik, električni žar in pekač, dva prenosna računalnika in nakit. Policisti so opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali so najdene sledi in nadaljujejo preiskavo.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Zafari je v soboto neznanec poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda na vratih avtomobila.

V Novem mestu je v minuli noči nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Zasegli prepovedane petarde

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so v petek med mejno kontrolo na vstopu v državo kontrolirali potnike v avtobusu hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so pri pregledu prtljage z rentgensko napravo pri 52-letnemu državljanu Hrvaške odkrili in zasegli 152 prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Zoper kršitelja so uvedli postopek zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Migranti

Policisti so med 3. 1. in 6. 1. 2025 na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Veliki Obrež, Jereslavec, Vrhje) prijeli 17 državljanov Afganistana, 12 Bangladeša, 11 Pakistana, devet Mongolije, šest državljanov Sirije in Indije, pet državljanov Turčije, štiri Irana, dva državljana Iraka, Alžirije in Šrilanke in po enega državljana Maroka, Palestine in Kitajske.

