FOTO: V Prelesju gorel gospodarski objekt

6.1.2025 | 12:00 | Foto: PGD Šentrupert

V soboto ponoči, ob 1.25, je v naselju Prelesje v občini Šentrupert gorel gospodarski objekt. Gasilci PGD Šentrupert, Sveti Rok, Zabukovje, Mokronog in Mirna so pogasili ogenj. V požaru je bil poškodovan del ostrešja in skladiščni prostori v objektu.

