Pesem in svetla zvezda za praznik

6.1.2025 | 13:15 | M. L.

Orehovec, Kostanjevica na Krki - Včeraj zvečer so trikraljevski koledniki nosili osvetljeno zvezdo in peli po vaseh in tako voščili za današnji praznik svetih treh kraljev.

Koledniška skupina iz Orehovca sinoči pred eno od hiš v Orehovcu.

Tako je popotovala od hiše do hiše tudi skupina iz Orehovca (pri Kostanjevici na Krki), ki je najstarejša delujoča koledniška skupina na kostanjeviškem območju. Sinoči so Orehovški koledniki peli v celotnem Orehovcu in delno v naseljih Grič, Zaboršt in Vodenice, tako so obiskali skupno okrog sedemdeset hiš.

Zvezda, ki jo ima koledniška skupina iz Orehovca, je stara več kot sto let, mogoče že sto deset. Toliko je staro ohišje z mehanizmom, vsako leto obnovijo, če je treba, zunanji ovoj iz krep papirja. Od samega začetka uporabljajo tudi enako osvetljevanje notranjosti zvezde, in sicer v zvezi gorita sveči.

Na praznično popotovanje so se tudi letos podali Kostanjeviški koledniki. Desetčlanska skupina je zapela v Kostanjevici na otoku in deloma v nekaterih okoliških vaseh.

Kostanjeviški koledniki so sinočnje praznično voščilo v Kostanjevici na Krki začeli pri župnišču, kjer jih je pozdravil domači župnik Jože Miklavčič.

Kot pravijo Kostanjeviški koledniki, so nasledniki prejšnje skupine, ker je tradicija koledovanja v tem kraju dosti daljša. Kot so povedali, so veseli, da nadaljujejo tradicijo. Ta skupina, ki je pela tudi sinoči, je včasih veljala ob prejšnji skupini za mlajšo, zdaj poje že trideset let, prav letos ima obletnico. Prejšnja skupina je izšla iz Kostanjeviškega okteta.

