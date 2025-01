dolenjska

Ko poplavi grobove

4.1.2025 | 08:00 | Igor Vidmar

Ločensko pokopališče že tretjič doživelo poplavo – Vzrok je dotrajan vodovod – Obeta se prenova

Novo mesto - Pred dnevi nas je bralka opozorila na vnovično poplavo nad gasilsko postajo v Ločni. Velik del tamkajšnjega pokopališča je bil v blatu, grobovi so bili neprepoznavni, vsi nasadi na grobovih uničeni, odneslo je tudi vse sveče in rože. To naj bi se v sorazmerno kratkem času zgodilo že tretjič. »Komunala samo obljubi, da bodo počistili. Sperejo blato, vsi stroški nove nasaditve in sveč pa ostanejo lastnikom grobov,« je potožila.

Po poplavi je na grobu ostalo blato, ki je segalo še za pedenj visoko tudi na spomeniku.

Direktor novomeškega javnega podjetja Komunala Bojan Kekec težavo dobro pozna in obžaluje, da se to dogaja, vendar hitre rešitve zanjo ni. »V Komunali se večkrat spoprijemamo z večjimi okvarami na vodovodnih sistemih, ki posredno povzročajo tudi škodo in nevšečnosti. Na leto popravimo približno 360 okvar, kar je sicer pol manj kot pred dvema desetletjema. Omenjeni povezovalni vod DN 250, ki povezuje vodovodni sistem Jezero in Stopiče, je zgrajen še iz azbestno-cementnih cevi in v sklopu hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov ni bil obnovljen. Zadnja okvara je nastala 6. decembra, večja količina iztečene vode pa je povzročila razlitje vode na bližnji vrsti ločenskega pokopališča. Komunala je omenjeno nevšečnost že naslednje dni sanirala in očistila. Pred tem sta bili še dve okvari v letih 2023 in 2021,« našteva Kekec.

»Strinjamo se, da je vodovod dotrajan in potreben obnove, vendar se celotna nova infrastruktura prilagaja novemu ureditvenemu načrtu na območju Laboda, kar je občinski svet MO Novo mesto sprejel ravno na decembrski seji. S tem so vzpostavljeni pogoji za pripravo ustrezne projektne dokumentacije za celotno infrastrukturo na tem območju. Komunala je skupaj z bodočim investitorjem že začela projektirati omenjeni vodovod, ki bo končan v začetku leta 2025. Po izdelavi projektne dokumentacije pa bomo ta kritični del vodovoda lahko začeli obnavljati,« pojasni direktor Komunale Bojan Kekec.

Glede na omenjene roke čas, ko lastnikom grobov v neposredni bližini dotrajanega vodovoda ob pokopališču v Ločni ne bo treba več trepetati pred novo poplavo, ni več tako daleč. Do takrat pa lahko le upajo, da ne bo počila še kakšna cev in znova poplavila grobov njihovih bližnjih.

‹ nazaj