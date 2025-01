družabno

Afrika na Glavnem trgu

4.1.2025 | 13:30 | Renata Mikec

BoKarBo je na novomeški Glavni trg pripeljal odlične afriške bobnarje, ki so obiskovalce novomeškega Adventa prevzeli z nalezljivi ritmi. Mamourou Sanou iz Burkina Fasa (na fotografiji) in Daniela del Pilar Hočevar Aguilera iz Venezuele sta pred leti zaradi slabih razmer za življenje v domovini odšla »s trebuhom za kruhom« in ostala v Sloveniji. Sprva jima je težave delala slovenščina, ki je, kot sta povedala, zelo težak jezik, preglavice pa so jima povzročale tudi zanju precej mrzle zime. Recept, kako ogreti ljudi, oba zelo dobro poznata – z glasbo in plesom. To sta storila tudi z obiskovalci na novomeškem Glavnem trgu in dokazala, da sta res talentirana. Igrala sta na tolkala in plesala, obiskovalci pa so na bližnjih stojnicah lahko okušali dobrote iz različnih držav ali pa kupili izdelke, ki so jih ustvarili priseljenci, in to tisti, ki jim je drugi dom prav Novo mesto.

