Igrali, peli, pekli klobase…

3.1.2025 | 10:35 | L. Markelj

Šentjernej - KUD Šentjernejski rogisti so ob koncu starega leta 2024 znova povabili »na plac«, kjer so pripravili dogodek z naslovom Predstavitev lovske kulture.

Šentjernejski rogisti so pripravili zanimiv večer na šentjernjskem "plac". (Foto: KUD ŠR)

Kot pravi njihov predsednik Marko Rešetič, je glavni namen že tradicionalnega dogodka druženje v centru Šentjerneja, ki je nekaj posebnega zagotovo tudi zato, ker poleg kulturnega programa nudi zanimivo doživetje: peko klobas in hrenovk na ognju. Rogisti so s seboj pripeljali kurišče in palice, obiskovalci so si lahko na ognju sami spekli svojo malico. Ponudili so jim tudi vroč čaj in kuhano vino, skratka nizke zimske temperature so tako lažje premagovali.

Peka klobas in hrenovk na ognju je bila nekaj posebnega.(Foto: KUD ŠR)

Niso pozabili niti na otroke in zanje pripravili sladko presenečenje – slastne penice.

Šentjernejski rogisti – poleg predsednika v skupini igrajo še: Aleš Pavlič, Ciril Miklič, Jurij Baznik, Uroš Vide in Franci Vegelj – Korel – so se seveda predstavili kar z nekaj skladbami, v goste pa so povabili še pevce, vokalno skupino Gorjanski spev.

Zapel je Gorjanski spev. (Foto: KUD ŠR)

Šentjernejski rogisti, ki so luštna prijateljska druščina, se trudijo ohranjati tradicijo igranja na lovski rog. Za njimi so lepi uspehi, tako v slovenskem kot mednarodnem merilu, udeležujejo se tudi mednarodnih tekmovanj in domov ne prihajajo praznih rok. Zato se dobivajo redno na vajah enkrat tedensko, običajno kar pri predsedniku doma.

Kot pove Marko Rešetič, bodo morali še bolj resno pristopiti k delu, če želijo letos sodelovati na mednarodnem tekmovanju lovskih rogistov na Poljskem.

