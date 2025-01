šport

Krkaši zaspano v novo leto

3.1.2025

Foto: KZS

Domžale - Košarkarji Krke so v 13. krogu državnega prvenstva na gostovanju pri Kansai Heliosu izgubili s 85:95 (26:30, 38:58, 61:77).

To je za Krko, ki je še vedno brez poškodovanih Nika Bačvića in Marca Garcie, prvi poraz z Domžalčani v tej sezoni. Novomeščani so dobili prvo tekmo v državnem prvenstvu z dvajsetimi točkami razlike, na prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar pred enim tednom pa so slavili celo z 99:74. Ekipi se bosta znova srečali 14. januarja, ko bo sledila povratna pokalna preizkušnja.

Krka kljub drugemu porazu v sezoni - pred tem je izgubila le uvodno tekmo konec septembra proti Termam Olimia - ostaja na vrhu razpredelnice, Kansai Helios pa ima zdaj enak izkupiček kot Novomeščani 11-2.

Varovanci domačega stratega Jureta Močnika so temelje za zmago postavili v prvem polčasu oziroma v drugi četrtini, ki so jo dobili z 28:12. Dvajset točk naskoka so v nadaljevanju zadržali, čeprav je Krka zaigrala bolj podjetno in se v 36. minuti približala na 83:79. Od tu dalje je stvari v svoje roke vzel kapetan Kansai Heliosa Blaž Mahkovic (22 točk, 10 podaj, 5 skokov) in z osmimi zaporednimi točkami odločil zmagovalca.

Poleg Mahkovica je za domače 22 točk dosegel tudi Jan Copot (trojke 6:8), Jure Špan pa je 12 točkam dodal 10 podaj. Pri Krki sta izstopala Tayler Persons s 23 točkami (7 podaj) ter Tibor Mirtić (20 točk, 11 skokov).

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke Heliosu za zasluženo zmago. Lahko se pogovarjamo o sodnikih in njihovih napakah, a to vseeno ni bilo ključno za naš poraz. Zaostajali smo za 26 točk, prišli na štiri zaostanka. Takrat smo dali vse od sebe, kar pred tem nismo. Vseeno se nam to ne bi smelo dogajati, da smo kot klub, ki igramo v prvi ABA ligi, 27 točk za nasprotnikom. Ne gre za podcenjevanje Heliosa, a razlika v kakovosti bi morala biti vidna. Danes ni bila in o tem se bomo morali pogovoriti. Bomo videli, kaj bomo naredili, ampak tako v slovenski ligi ne gre naprej. Veliko tekem smo preobrnili v drugem polčasu, Helios pa je preveč kakovosten, da bi tako prednost spustil iz rok.«.

Kansai Helios bo v naslednjem krogu 11. januarja gostoval v Šentjurju, Krka pa se bo 8. januarja pomerila s tretjeuvrščeno Ilirijo.

* Dvorana Domžale, gledalcev 500, sodniki: Krejić (Kranj), Mohorič (Velenje), Pipan (Cerklje na Gorenjskem).

* Kansai Helios: Dolničar 3, Zemljič 4, Špan 12 (2:2), Copot 22, Urbiha 18 (2:4), Kosi 6 (2:4), Mahkovic 22 (10:10), Sirc 8 (2:3).

* Krka: Mirtić 18 (5:6), Bačvić, Garcia, Persons 23 (5:6), Jurković 6 (2:2), Špan 2 (2:3), Cerkvenik 11 (5:6), Skeens 3 (3:6), Smrekar, Klobučar 10 (2:2), Čebašek 12.

* Prosti meti: Kansai Helios 18:23, Krka 24:31.

* Met za tri točke: Kansai Helios 11:27 (Copot 6, Mahkovic 2, Urbiha 2, Dolničar), Krka 9:31 (Persons 2, Cerkvenik 2, Klobučar 2, Čebašek 2, Mirtić).

* Osebne napake: Kansai Helios 27, Krka 23.

* Pet osebnih: Kosi (33.), Sirc (37.), Mahkovic (40.).

