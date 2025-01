dolenjska

V Novem mestu prva deklica letos, v Brežicah pa prvi zajokal deček

1.1.2025 | 10:30 | L. M.

Ljubljana, Novo mesto, Brežice - Prva novorojenčka v letošnjem letu sta se minuto čez polnoči rodila v porodnišnici v Ljubljani. Oba sta dečka, enemu je ime Jakob, drugemu pa Jakub. Do jutra so se v porodnišnici rodili še trije dečki.

Prva deklica letos pa je ob 00.44 privekala na svet v Novem mestu. Težka je bila 3090 gramov in dolga 50 centimetrov, danes pa sta se rodili še ena deklica in dva dečka. Tudi zadnji rojeni otrok v lanskem letu je bila deklica. Rodila se je ob 13.14, težka 3470 gramov in dolga 50 centimetrov.

Na svet so prikukali prvi letošnji novorojenčki. (Foto: ilustrativna slika internet)

Prvi otrok v novem letu v Brežicah je bil deček. Na svet je prijokal pet minut čez polnoč težak 3500 gramov in dolg 54 centimetrov. Tudi zadnji rojeni otrok v lanskem letu v tej porodnišnici je bil deček. Rodil se je ob 23.01, težak je bil 3230 gramov in dolg 51 centimetrov.

Pestro je bilo tudi v nekaterih drugih slovenskih porodnišnicah, v nekaj pa jih danes še niso zibali.

O obeh prvorojencih iz novomeške in brežiške porodnišnice bomo na Dolenjskem listu še poročali. Mamicam in njjihovim družinam pa seveda iskrene čestitke ob novem članu!

