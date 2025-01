novice

Višji RTV prispevek, dražje potne listine in osebne izkaznice…

Z današnjim dnem stopa v veljavo nekaj novosti. Katere so to?

Javni sektor, ki obsega okoli 190 tisoč zaposlenih, vstopa v prenovljen plačni sistem. Kaj to pomeni? Med bistvenimi novostmi je nova plačna lestvica. Predvideni so dvigi plač, ki se bodo uveljavili postopno v treh letih. Spreminja se tudi vrsta pravil pri določanju plač zaposlenim, napredovanju in nagrajevanju.

Katere novosti nam prinaša začetek novega leta 2025? (Foto: L. M.)

Z novim letom so se podražile cene obrazcev potnih listov in osebnih izkaznic. Nova cena osebne izkaznice za državljane do 12. leta starosti bo 20,05 evra (prej 19,07), za starejše od 12 let pa 20,95 evra (prej 19,93 evra). Cena potnega lista bo po novem 36,56 evra, prej je cena znašala 34,57 evra.

Začenja se izvajati redno cepljenje otrok proti noricam. Do brezplačnega cepljenja so upravičeni otroci, rojeni od februarja 2024.

Cestnina za predor Karavanke je od danes dražja za 60 centov, in sicer zdaj stane 8,8 evra.

Z letom 2025 se dviguje prispevek za RTV za deset odstotkov (za 1,27 evra) in bo znašal 14,02 evra. Prispevek je bil nespremenjen vse od leta 2012, ko so njegovo višino določili pri 12,75 evra.

Parkiranje v Ljubljani je v ožjem mestnem središču po novem letu plačljivo med 7. in 19. uro tudi ob nedeljah, v coni 2, ki zajema južni del Bežigrada, Mirje, Krakovo in Prule, pa tudi ob sobotah.

Prvega januarja se spreminja naziv ambulant za neopredeljene, zdaj se imenujejo dodatne ambulante. Način dela v njih naj bi ostal enak.

Centri za socialno delo z današnjim dnem vzpostavljajo vstopne točke, kjer bodo ocenili upravičenost prosilca do storitev dolgotrajne oskrbe. Gre za izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se je sicer začel postopno izvajati pred enim letom.

Na novo se uporabljajo novele petih davčnih zakonov, ki s ciljem večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva prinašajo ugodnosti za privabljanje kadrov, zagonska podjetja in naložbe. Zaostrujejo se tudi pogoji za normirance, zvišuje se davek na sladke pijače ter omejuje prenašanja davčnih izgub.

Slovenija začenja triletni mandat članice izvršnega odbora Sklada ZN za otroke (Unicef), v katerega je bila izvoljena aprila lani. Prav tako je z današnjim dnem Slovenija postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije.

