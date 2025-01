družabno

Martinov cvet lepih deklet

1.1.2025 | 13:20 | Renata Mikec

Na Dolenjskem listu imamo zadnjih nekaj let tradicionalni prižig lučk, temu pa sledi še skriti Božiček. Letošnji je bil poln smeha zaradi odličnih idej. V kolektivu smo dokazali, da se med seboj zelo dobro poznamo, skriti Božiček je napisal celo nekaj prisrčno duhovitih pisemc. Na praznovanju ob slovesu starega leta je nastalo tudi nekaj fotografij, objavljamo pa našega čisto sveže zaposlenega »upokojenca« Martina Luzarja, ki je ob sebi zbral pravi cvet lepih deklet. Na fotografiji so (od leve proti desni) novinarka Lidija Markelj, naša zunanja sodelavka Sabina Gosenca, novinar in dežurni poet Dolenjskega lista Martin Luzar ter nekdanja vodja marketinga, zdaj pa podjetnica Živa Šoštar.

