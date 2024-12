dolenjska

Košarkarji Krke obiskali otroke

31.12.2024 | 11:00 | M. K.

Novo mesto - Košarkarji KK Krka so tudi tokrat ob koncu koledarskega leta odšli na otroški oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto. Tokrat so otroke, na srečo jih je bilo, kot so sporočili iz kluba, bore malo, in marljivo osebje obiskali in obdarovali košarkarja Bine Plut in Tayler Persons ter trener Dejan Jakara. Zbrane je pozdravila Klara Bartolj, dr.med., specialistka pediatrije, v.d. predstojnice otroškega oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto.

V minulih dneh je na oddelku pomoč poiskalo precej otrok, košarkarje pa je torej pričakala le peščica. Zanimalo jih je, kako košarkarji preživljajo svoje dni, kako in koliko trenirajo, predvsem pa so se igrali – pri tem so jim bili v pomoč vsi trije, Bine, Tayler in Dejan.

''Tudi sam imam sina. Obisk otrok v bolnišnici pa je trenutek, da ga preživimo z bolnimi otroki, jim pričaramo nekaj nasmeha na obraz v teh težkih trenutkih, ko gredo skozi življenjske bitke in preizkušnje,'' je po obisku povedal Tayler Persons.

''Vesel sem, ker smo otrokom polepšali dan in jih obdarili. Taki obiski so pomembni za naš klub, saj tudi na ta način krepimo vez s skupnostjo, v kateri živimo in delamo,'' je dodal Bine Plut.

''Veseli smo bili, ker ni bilo veliko otrok. Hkrati pa smo veseli, ker smo narisali nasmeh na obraz tem, ki so bili tu na oddelku. Dobili so darila, podružili smo se, lepo dopoldne je bilo,'' je piko na i zdaj že tradicionalnemu obisku krkašev v SB Novo mesto postavil trener Dejan Jakara. Obisk je hitro minil, osebje in otroci so se zahvalili za darila in obisk ter košarkarjem zaželeli uspešno nadaljevanje sezone, oni pa otrokom hitro okrevanje.

Vse male bolnike in bolnico, ki so se srečali z Binetom, Taylerjem in Dejanom, pa so povabili tudi na eno od domačih tekem KK Krka. V prihodnjih mesecih pa bodo na eni od tekem gostili tudi osebje otroškega oddelka SB Novo mesto. ''V znak zahvale, ker se tako marljivi trudijo za otroke,'' so zapisali krkaši.

