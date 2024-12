dolenjska

Zdaj imajo tretjega

30.12.2024 | 14:30 | L. Markelj

Škocjan - V romskem naselju Dobruška vas, kjer na hišnih številkah 35 in 41 v dveh delih naselja živi okrog 350 oseb, je Občina Škocjan pred nekaj meseci postavila že tretji romski vrtec oz. uradno Večnamenski romski center Dobruška vas. Ta je nadomestil prejšnjega, ki je v podtaknjenem požaru pogorel.

Župan Jože Kapler na odprtju tretjega vrtca oktobra letos. (Foto: Arhiv DL; L. M.)

Ob tem je občinskega svetnika Bogdana Krašno (Lista za gospodarski razvoj) zanimalo, koliko je občina že imela stroškov z romskimi vrtci, saj so bili dosedanji tako ali drugače uničeni, in koliko je bilo drugih stroškov, ki so vsa leta nastajali za boljše bivanje Romov oz. za sanacijo poškodovanja tujega in njihovega imetja.

Koliko so Občino Škocjan stali že trije romski vrtci v naselju Dobruška vas? – Denar na račun romskega prebivalstva

