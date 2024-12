šport

Kljub porazu dobra predstava proti Beograjčanom

30.12.2024 | 07:50 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 14. krogu lige Aba izgubili s Crveno zvezdo s 67:79 (27:18, 41:42, 56:63).

Foto: KK Krka

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1960, sodniki: Nikšić, Stojančević, Karović (vsi BiH).

* Krka: Mirtić 10 (0:2), Persons 10 (4:4), Jurković 6, Špan 22 (2:3), Cerkvenik 11 (4:4), Skeens 7 (1:2), Smrekar 1 (1:2).

* Crvena zvezda: Miller-McIntyre 2, Canaan 9 (3:3), Davidovac 13 (3:5), Mitrović 13 (3:5), Bolomboy 12 (0:2), Petrušev 8 (2:2), Nedović 2, Kostić 3, Dos Santos 17 (2:2).

* Prosti meti: Krka 12:17, Crvena zvezda 13:21.

* Met za tri točke: Krka 7:28 (Špan 6, Cerkvenik), Crvena zvezda 6:21 (Canaan 2, Davidovac 2, Kostić, Dos Santos).

* Osebne napake: Krka 20, Crvena zvezda 23.

* Pet osebnih: /.

Krka se je s spektaklom proti Crveni zvezdi pred polno dvorano Leona Štuklja poslovila od leta 2024. Beograjčani so pričakovano vpisali enajsto zaporedno zmago v ligi Aba, Novomeščani pa so doživeli osmi poraz na zadnjih devetih srečanjih.

Varovanci trenerja Dejana Jakare bodo novoletne praznike obeležili delovno, saj jih v začetku novega leta čaka naporen ritem tekem; 2. januarja bodo v državnem prvenstvu gostovali v Domžalah, v nedeljo, 5. januarja, pa jih v Stožicah čaka Cedevita Olimpija.

Glede na to, da je imela Krka na razpolago le deset igralcev - manjkala sta Niko Bačvić in Marc Garcia, se je več kot dostojna upirala aktualnim prvakom. Tri četrtine tekme je držala ravnotežje na semaforju, v zadnjih desetih minutah pa so gostje zaigrali nekoliko podjetnejše in zanesljivo prišli do dveh točk.

Prvi strelec tekme je bil Jan Špan z 22 točkami in šestimi zadetimi trojkami (met za tri točke 6:14, 6 podaj), 11 točk je dodal Miha Cerkvenik (6 skokov), po deset pa sta jih prispevala Tibor Mirtić (8 skokov) in Tayler Persons (7 skokov, 6 podaj).

Izjavi po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke Crveni zvezdi za zasluženo zmago, kar dokazuje tudi indeks učinkovitosti 97 proti 73. Mi smo se dobro držali. Izredno težko je igrati proti ekipi, ki je cel drugi polčas igrala obrambo s prevzemanjem s štirimi visokimi igralci. V nekaterih situacijah smo se znašli, v drugih smo bili malo nespretni in dovolili nekaj lahkih košev iz tranzicije. Imeli smo tudi izgubljene žoge, ko to ni bilo potrebno. Fantom nimam kaj zameriti, dali smo vse od sebe in odigrali eno solidno tekmo.«

Ioannis Sfairopoulos, trener Crvene zvezde Meridianbet: »Čestitam našim igralcem za zmago. Ni lahko igrati v petek v Barceloni, priti v Novo mesto in po manj kot 48 urah igrati ponovno proti moštvu, ki zna igrati. To so dokazali v prvi četrtini, ko so dali 27 točk. V ostalih četrtinah je bila naša obramba na visoki ravni, saj so dosegli 14, 15 in 11 točk. To je bilo ključno. Igralcem ni lahko igrati tako tekmo, ki zahteva veliko energije. Uspeli smo jo najti in bili smo zelo učinkoviti, še posebej v drugem polčasu.«

Krkaši ostajajo pri treh zmagah v ABA ligi in so 14. na lestvici. V prihodnjem krogu bodo v nedeljo, 5. 1., gostovali pri Cedeviti Olimpiji. Že 2. 1. pa jih čaka gostovanje pri Heliosu v sklopu državnega prvenstva.

* Izidi, 14. krog:

- torek, 24. december:

Dubaj - Igokea 92:81 (22:25, 40:47, 65:61)

- petek, 27. december:

Zadar - Spartak Subotica 76:66 (25:18, 43:39, 55:51)

Split - Mornar Bar 87:73 (17:18, 34:41, 58:55)

Cibona - Borac 62:89 (16:29, 29:47, 48:68)

- sobota, 28. december:

Studentski centar - Mega 77:82 (20:17, 44:41, 63:64)

FMP - Budućnost 88:91 (22:18, 40:45, 62:57)

- nedelja, 29. december:

Krka - Crvena zvezda 67:79 (27:18, 41:42, 56:63)

- ponedeljek, 30. december:

19.00 Partizan - Cedevita Olimpija

* Lestvica:

1. Budućnost 14 12 2 1246:1053 26

2. Crvena zvezda 14 12 2 1220:1105 26

3. Dubaj 14 11 3 1198:1092 25

4. Partizan 13 11 2 1218:951 24

5. Spartak 14 8 6 1175:1124 22

6. Mega 14 8 6 1123:1087 22

7. Igokea 14 8 6 1137:1154 22

8. Zadar 14 7 7 1047:1024 21

9. FMP 14 7 7 1143:1176 21

10. Cedevita Olimpija 13 7 6 1075:1068 20

11. Split 14 6 8 1100:1159 20

12. Studentski centar 14 4 10 1167:1215 18

13. Borac 14 4 10 1062:1172 18

14. Krka 14 3 11 1139:1225 17

15. Cibona 14 2 12 1036:1227 16

16. Mornar 14 1 13 1039:1293 15

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara Jan Špan Jan Špan

‹ nazaj