Na božični večer pokalo kot za stavo; streljal tudi otrok

27.12.2024 | 09:40 | M. K.

Med prazniki (od 24.12. do 27.12. zjutraj) so policisti na številki 113 sprejeli 500 klicev in obravnavali 153 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije, so danes sporočili s PU Novo mesto.

BOŽIČNI VEČER

Na božični večer so imeli policisti največ dela s kršitvami javnega reda in miru na javnem kraju, povezanih s kršitvami uporabe pirotehnike, glasne glasbe in prijav pokanja; medtem ko je bil sam božični dan bolj miren, saj so policisti obravnavali le 39 interventnih dogodkov (lanski božič 74). Zaradi kršitev javnega reda in miru so morali posredovati osemnajstkrat, od tega štirikrat v zasebnem prostoru, sedem prijav je bilo neposredno povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov.

Za območje Novega mesta je bila v skladu z načrtom za zagotavljanje večje varnosti ljudi aktivirana posebna policijska enota, ki je pretežni del aktivnosti izvajala na božični večer v varnostno obremenjenih območjih policijske uprave Novo mesto.

Na ''varnostno obremenjenih območjih'' je posredovala tudi posebna policijska enota. (Foto: arhiv; PUNM)

Zvečer so črnomaljski policisti iz Lokev na policijsko postajo v pridržanje odpeljali 48-letnika, ki je doma razgrajal in se tudi po posredovanju policistov ni pomiril. Zaradi kršitev javnega reda in neupoštevanja ukazov policistov mu bodo napisali dva plačilna naloga. Nekaj po deseti zvečer so v Stranski posredovali zaradi glasne glasbe in 40-letnemu kršitelju napisali plačilni nalog.

Policisti posebne policijske enote so že zgodaj popoldne posredovali v Brezju zaradi kršitve javnega reda in miru in napisali plačilni nalog 19-letniku in 28-letnici, ki sta z glasno glasbo motila okolico. Ob pol enajstih zvečer so policisti uporabili prisilna sredstva zoper 35-letnega kršitelja, ki je pijan kršil javni red in mir, se pretepal in ni upošteval ukazov policistov, da se pomiri. Odredili so mu pridržanje do iztreznitve in ga odpeljali na hladno v prostore policijske postaje. Napisali mu bodo plačilne naloge za tri kršitve.

Krški policisti so nekaj po enajsti zvečer posredovali v Kerinovem Grmu, kjer je 23-letnik pijan kršil javni red in mir. K nočnemu počitku je odšel pred prihodom policistov, kar pa ne bo zadosten razlog, da mu ne bodo poslali plačilne naloge za dve kršitvi javnega reda in miru, dodajajo na PU.

Nekaj po polnoči so morali zaradi prijav streljanja in glasne glasbe posredovati tudi v Mihovici. Kršitelju bodo napisali plačilni nalog.

Okoli pol enih ponoči so črnomaljski policisti zaradi pretepa posredovali v Ručetni vasi. Pijanega 36-letnega kršitelja so pridržali, zanj pa bodo napisali dva plačilna naloga. Nekaj kasneje so prijeli še eno prijavo o kršitvi, za katero pa se je izkazalo, da je lažna in bodo 21-letnemu prijavitelju napisali plačilni nalog zaradi lažne naznanitve prekrška.

V noči na sredo pa so se stepli v Trebnjem. Najprej je prišlo do prerivanja, nato do izmenjave udarcev. Za kršitev javnega reda in miru bodo enemu od udeležencev napisali plačilni nalog, drugega pa bodo najverjetneje kazensko ovadili zaradi povzročenih telesnih poškodb.

Zasegli pištolo in tulce, kazensko ovadili starše

Na božični večer so policisti na števili 113 prejeli več prijav o streljanju iz Brezja. Policisti so na kraju ugotovili uporabo pirotehnike, našli nekaj plinskih nabojev in zasegli prazne tulce streliva, ki jih bodo poslali v kriminalistično tehnično preiskavo zaradi ugotavljanja strelca. Preiskava je v teku.

Nekaj pred polnočjo so policisti posebne policijske enote v Brezju 31-letniku zasegli pištolo, ki jo je pred tem uporabljal njegov mladoletni otrok. Zaradi kršitve zakona o orožju bodo zoper njega uvedli postopek, dodatno pa ga bodo še kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in napisali poročilo na center za socialno delo.

Prisotnost in delo policistov v Brezju je pri posameznikih očitno povzročila nekaj slabe volje, saj so policisti nekaj po polnoči prijeli lažno prijavo o streljanju – v postopku so ugotovili, da gre tokrat za lažno naznanitev prekrška in bodo 31-letnemu prijavitelju (klical je iz Brezja) napisali plačilni nalog, so zapisali na PU Novo mesto.

Grozili policistom, dva pridržali, več jih kaznovali

Od pol desete zvečer naprej so iz Šentjerneja večkrat klicali na številko policije 113 zaradi moteče glasne vožnje z motorji ter pokanja v okolici Trdinove ulice. Na številko 112 so prejeli klic o potrebni zdravniški pomoči, ker naj bi bila ena oseba poškropljena z dražečim sprejem. V naselje so vstopili domači policisti in policisti posebne policijske enote, da bi vzpostavili javni red in mir ter identificirali kršitelje.

26-letni kršitelj iz Ribnice je med postopkom grozil policistom in hotel z njimi obračunati, ko so ga hoteli vkleniti, pa se je nanje spravil še 24-letnik iz Gazic in začel udarjati po policistih. Zoper oba so uporabili telesno silo, ju vklenili in odredili pridržanje zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Med postopkom je 19-letni domačin s plinsko pištolo streljal v zrak in metal predmete v policiste, zato bodo zoper njega ukrepali po zakonu o orožju. V postopek se je vmešavala 28-letna domačinka, ki ni upoštevala ukazov policistov in si bo prislužila plačilni nalog. Nedostojno sta se do policistov vedla še 15-letni domačin, ki je pri tem poškodoval še službeno vozilo policije in ga bodo kazensko ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari, ter 39-letni domačin, ki bo tudi dobil plačilni nalog.

Povzetek ukrepov zoper šest kršiteljev: tri osumljence bodo kazensko ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na uradno osebo, groženj in poškodovanja tuje stvar - od tega so dva najbolj razborita, 26-letnika iz Ribnice in 24-letnika iz Gazic - pridržali na policijski postaji. Pet jih bo dobilo plačilne naloge zaradi kršitev javnega reda in miru (neupoštevanje ukazov, nedostojno vedenje do uradne osebe …), zakona o orožju in zakona o cestah (puljenje obcestnega količka za napade na policiste).

Na koncu se je tudi izkazalo, da nihče ni potreboval zdravniške pomoči.

PROMETNA VARNOST 24.12.2024

Nekaj po enajsti dopoldne je v Glogovem Brodu prišlo do trka dveh osebnih vozil. Po prvi ugotovitvah brežiških policistov je 23-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v 65-letnega voznika, ki je pravilno peljal po svoji strani ceste. V trku sta se oba lažje poškodovala, prisotnostih alkohola pa policisti niso ugotovili.

Drugače pa je bilo zvečer ob pol sedmih na cesti izven naselja Sečje selo. Tam je v 31-letno voznico osebnega avtomobila, domnevno zaradi prevelike hitrosti vožnje in vožnje po nepravi strani ceste, trčil 37-letni voznik osebnega avtomobila. Pri slednjemu so posumili, da je nesreči botroval alkohol – preizkus alkoholiziranosti je to potrdil, saj je pokazal 0, 81 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

SREDA, 25.12.2024

Kazniva dejanja

Zjutraj so policiste klicali na Glavni trg v Novem mestu, kjer so opazili, da je bilo vlomljeno v tri hiške, kjer se prodajajo izdelki ob praznikih. Iz ene hiške so ukradli okoli dvesto evrov menjalnega denarja, na vseh treh pa skupaj povzročili še za okoli šesto evrov škode.

Ponoči so na Seidlovi v Novem mestu poskusili vlomiti v osebni avtomobil z naviranjem vrat. Dejanje je ostalo pri poskusu, so pa storilci poškodovali vrata, streho in tesnilo vrat in lastniku povzročili za vsaj sedemsto evrov škode.

Iz lokala na Šmihelski cesti so vlomilci ponoči odnesli nekaj steklenic različnih alkoholnih pijač v vrednosti okoli sto petdeset evrov. Dodatno so z vlomom naredili še za okoli tristo evrov škode zaradi poškodovanih vrat in oken.

Javni red in mir

Prometni policisti so v noči iz srede na četrtek na Obrežju napisali plačilni nalog 29-letnemu vozniku iz BIH, ki se je nedostojno vedel do uslužbenca DARS, ki ga je obravnaval zaradi prekrška, povezanega z vinjeto.

ČETRTEK, 26.12.2024

Popoldne je zagorelo v starejši nenaseljeni hiši v Račjem selu. Po prvih ugotovitvah so v hiši zaradi nizkih temperatur zakurili štedilnik na drva, nakar je prišlo do pregretja in so se vnela drva in okolica štedilnika. Ogenj je povzročil za okoli dva tisoč evrov škode.

Ob pol šestih popoldne so šentjernejski policisti posredovali v Šentjerneju zaradi pretepa med petimi mlajšimi osebami. Na kraju so ugotovili, da je prišlo med njimi do spora, iz prepira pa se je vnel pretep. Štirim bodo napisali plačilne naloge, enemu mladoletnemu, sedemnajstletniku, pa bodo napisali obdolžilni predlog.

Novomeški policisti so bili v noči na petek napoteni na dva ogleda krajev vlomov. Ob pol dveh ponoči so lastniki javili razbito steklo frizerskega salona na Novem trgu, nekaj kasneje pa vlom v gostinski lokal na Župančičevem sprehajališču. Storilci so odnesli nekaj menjalnega denarja, a bistveno več škode naredili na oknih in vratih (za nekaj tisoč evrov).V obeh primerih so opravili ogled, zavarovali sledove, nadaljujejo pa preiskavo primerov za izsleditev storilcev.

MEJNE ZADEVE IN TUJCI

Od zadnjega poročanja pa do petka zjutraj so policisti na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 40 tujcev, ki so bili prijeti pri nezakonitem prehodu notranje meje oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Vsi so bili prijeti na območju Posavja, postopki z njimi pa še niso zaključeni.

Dodatno so petim tujim državljanom napisali plačilne naloge zaradi kršitve zakona o tujcih, ker so se na območju EU zadrževali predolgo ali pa pri sebi niso imeli veljane listine za prestop državne meje, so še zapisali v današnjem poroilu PU Novo mesto.

