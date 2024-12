družabno

Tretji album Tretjega kanuja

25.12.2024 | 09:20 | Renata Mikec

Novi album Tretjega kanuja je zbirka devetih singlov, ki sledijo zgodbi protagonistov albuma – to sta Rio in Anu. In takšen je tudi naslov tega novega glasbenega izdelka. Da so ognji v zimi še močnejši, poje zasanjana skladba Liščki. »Liščki so ptice pevke, ki se ne selijo na jug, tako kot jaz svoje prtljage ne nosim po svetu, ampak se z izzivi življenja poskušam spoprijemati tukaj in zdaj,« je povedala avtorica besedila Anja Pavlin. V svojem značilnem melanholičnem izrazu Rio in Anu oziroma Anja Pavlin in Jan Medle na albumu opisujeta svoje doživljanje sveta. Dotikata se ljubezenskih tematik, izolacije, svetovnih vojn in vprašanj tuzemskega bivanja, vselej pa jih zaključita v optimistični maniri, ki jo dobro opiše verz iz istoimenskega singla Rio in Anu: Našla sta sonce in odšla za njim. »Tudi vam iz srca privoščimo, da vam sveti na vseh obalah sveta – od vročega Ria de Janeira do tam, kjer ste doma,« pravijo Kanujčki, ki se vedno razveselijo nastopov in svojega občinstva.

Foto: Jan Poreber

