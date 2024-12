kronika

Pod vplivom alkohola in kokaina zapeljala s ceste; ogrožal je starša

24.12.2024 | 10:30 | M. K.

Včeraj nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča v Velikih Malencah. Policisti PP Brežice so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letna voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Povzročiteljica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola (1,5 g/kg). Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so ji odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina. Odredili so ji tudi strokovni pregled in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Ogrožal je starša

Policisti PP Novo mesto so posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu. Zaščitili so žrtvi, uporabili so prisilna sredstva zoper 41-letnega nasilneža, ki ni upošteval opozoril in ukazov, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Pred tem je kričal, razbijal po hiši, kjer je razbil tudi vrata in ogrožal starša. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegovem podaljšanju. 41-letnika bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

S strehe objekta na Otočcu je nekdo potrgal 15 metrov bakrenih oblog in lastnika oškodoval za 1.000 evrov.

V kraju Križe na območju PP Novo mesto je med 22. 12. in 23. 12. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je nastalo za okoli 1.500 evrov škode. Poskušal je vlomiti še v sosednjo hišo, vendar mu v notranjost ni uspelo priti. Poškodoval je vrata in lastniku povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Sela pri Dobovi, Slovenska vas, Jereslavec, Čatež ob Savi) včeraj prijeli osem državljanov Maroka, sedem Kitajske, šest Egipta, dva državljana Afganistana in Konga ter po enega državljana Bangladeša, Pakistana, Tunizije in Indije. Na območju PP Črnomelj (Vinica) so prijeli tri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu pridržali kršitelja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

