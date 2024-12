kronika

FOTO: Trčila osebno vozilo in poltovornjak s priklopnikom

24.12.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.13 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Radni, kjer je pristal helikopter SV z ekipo HNMP zaradi onemogle osebe. Gasilci so zavarovali območje in pomagali pri prenosu onemogle osebe v helikopter.

Pred zaklenjenimi vrati

Malo pred 18. uro sta občana ostala pred zaklenjenimi vrati stanovanjske hiše. Pomagali so jima krški poklicni gasilci in s tehničnim posegom odprli vrata. Opozorili so ju, da imata zapiralni sistem poškodovan in ga je potrebno zamenjati za nemoteno zaklepanje.

Prometna nesreča

V soboto ob 11.13 uri so krške poklicne gasilce preko ReCO Brežice obvestili o prometni nesreči na avtocesti Smednik - Drnovo.

Trčila sta osebno vozilo in poltovornjak s priklopnikom. Gasilci so odklopili akumulator ter preverili morebitno iztekanje nevarnih tekočin.

Poškodovanih ni bilo.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

