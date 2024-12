kronika

V naselju 103 km/h; pijan s prikolico po AC; vlamljala z otrokom; več pretepov

23.12.2024 | 12:00 | M. K.

Brežiški policisti so na območju Bizeljskega ustavili voznika osebnega avtomobila srbskih registrskih oznak, ki je v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil s hitrostjo 103 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 53 km/h. 71-letnemu državljanu Srbije so odvzeli vozniško dovoljenje in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče. Voznika, ki prekorači dovoljeno hitrost na cesti v naselju za več kot 50 km/h, se kaznuje z globo 1.200 evrov in se mu izreče 18 kazenskih točk, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. Vavpotič)

Pijan vijugal po avtocesti

Sinoči okoli 19.30 so policisti prejeli obvestilo o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila s pripeto prikolico, ki je peljal po avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju, vozil z veliko hitrostjo, vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so ga izsledili in varno ustavili. 27-letnik nima ustreznega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,74 miligrama alkohola (1,5 g/kg). Avtomobil s prikolico so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Številne prekoračitve hitrosti na avtocesti

Včeraj nekaj po 8. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW X5 švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 185 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 55 km/h. 19-letnemu državljanu Švice so zaradi kršitve izrekli globo.

Prav tako na Obrežju so včeraj kontrolirali voznico Mercedesa avstrijskih registrskih oznak. 41-letna državljanka Avstrije je peljala 174 km/h in prekoračila dovoljeno hitrost za 44- km/h.

Z enako hitrostjo je vozil tudi državljan Švice z osebnim avtomobilom Audi A 6 švicarskih registrskih oznak. Policisti so ga ustavili na Obrežju in 24-letniku izrekli globo.

Okoli 22. ure so ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes romunskih registrskih oznak, ki je vozil 193 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 63 km/h. 28-letnemu državljanu Romunije so izrekli globo.

Kontrolirali so voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf avstrijskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 71 km/h. 26-letnemu državljanu Kosova so zaradi kršitve izrekli globo.

Prav tako z osebnim avtomobilom Volkswagen golf hrvaških registrskih oznak je 43-letni državljan Hrvaške vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 52 km/h. Policisti so ga ustavili in mu izrekli globo.

Policisti PP Krško uspešno preiskali tri vlome na območju Rake

Policisti PP Krško so bili minulo sredo obveščeni o treh vlomih na območju Rake. Opravili so oglede, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila. Ugotovljeno je bilo, da so neznanci v noči na sredo skozi vrata vlomili v prostore prodajalne, ukradli večjo količino tobačnih izdelkov in steklenice z alkoholnimi pijačami. Poškodovali so tudi notranjost prodajalne in povzročili za 2.000 evrov škode. Na območju Dednega vrha so v isti noči vlomili še v dve počitniški hiši. Iz enega objekta niso ničesar odnesli, iz drugega pa denar. Z vlomi in tatvino so povzročili za 1.400 evrov škode.

Kaznivih dejanj treh vlomom so osumljeni 18-letnik, mladoletnik in otrok z območja Krškega in Rake. Pridobili so odredbo sodišča in opravili hišne preiskave, kjer so policisti našli in zasegli ukradene predmete. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, prav tako pa bodo ovadili starše mladoletnikov zaradi suma opustitve dolžne skrbi za mladoletne osebe.

Zaščitili žrtev nasilja in nasilneža pridržali

Črnomaljski policisti so v petek posredovali zaradi nasilja v družini v naselju Lokve. 52-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, je bil fizično nasilen nad zakonsko partnerko in jo poškodoval po glavi. Zaščitili so žrtev, nasilnežu odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegovem podaljšanju. 52-letnika bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Podbrezniku je med 10. 12. in 20. 12. nekdo ukradel industrijski sesalnik. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

V noči na petek je na delovišču v Trebnjem neznanec vlomil v gradbeni zabojnik in v avtomat za pijačo in prehrambene izdelke in ukradel kovance. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.600 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Mirni je med 19. 12. in 20. 12. nekdo vlomil v kombi. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

V Gornji Lokvici je v petek med 18.30 in 21.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel je denar in nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Šmihelu v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo z ograjenega pašnika odpeljal ovco.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Mirni Peči je med 15. 12. in 19. 12. nekdo odpeljal moped Tomos APN6 rumene barve z nameščenimi kovčki, registrskih oznak NM NN-57.

Posredovali zaradi pretepov

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto posredovali zaradi spora in pretepa v naselju Brezje. Vzpostavili so javni red in mir in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in kršitev javnega reda in miru.

V Brezju so v isti noči policisti posredovali še enkrat. 32-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, je pretepel 47-letnika, ga poškodoval in se nedostojno vedel do 24-letnice. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Sledi kazenska ovadba in plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.

V noči na nedeljo so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč in centra Novega mesta, kjer naj bi prišlo do pretepa pred gostinskim lokalom. Vzpostavili so javni red in mir, zbrali obvestila in ugotovili, da je storilec mladoletnika s steklenico udaril po roki in ga poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Okoliščine in identiteto storilca policisti še ugotavljajo. Med postopkom policistov je mladoletnik iz Krškega oviral postopke, žalil policiste in ni upošteval opozoril in ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali na policijsko postajo. O njegovem ravnanju so obvestili starše, ki so ga po zaključenem postopku prevzeli. Zoper mladoletnika bodo na sodišča naslovili obdolžilni predlog zaradi kršitev javnega reda in miru.

Včeraj okoli 2.30 so se policisti PP Novo mesto odzvali klicu na pomoč iz gostinskega lokala v okolici Novega mesta, kjer naj bi nekdo napadel varnostnika. 25-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, se je sprl z varnostnikoma, ki sta z njim nameravala opraviti postopek. To jima je poskušal preprečiti, v njiju je vrgel kozarec in poskušal pobegniti. Varnostnika sta zoper njega uporabila plinski razpršilec. Policisti so 25-letniku odvzeli prostost in zaradi upiranja uporabili prisilna sredstva. Vse okoliščine še preiskujejo.

Migranti

Policisti so med 20. 12. in 23. 12. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Stara vas, Veliki Obrež, Mihalovc, Rakovec) prijeli 25 državljanov Afganistana, 20 Maroka, 13 Bangladeša, 11 Pakistana, devet Egipta, osem Kitajske, sedem Sirije, šest Nepala, pet Indije, tri Angole, dva državljana Gane in po enega državljana Konga, Kameruna, Tunizije, Slonokoščene obale in Azerbajdžana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 20. 12. in 23. 12. posredovali v 215. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 596 klicev. Obravnavali so 31 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila štirim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 49. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu dva kršitelja pridržali. Zaščitili so žrtev nasilja v družini in osumljencu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja denarja, groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

