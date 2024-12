dolenjska

FOTO: Vsi so se zzzabavali v Mirni Peči

23.12.2024 | 13:00 | M. K.

Mirna Peč - Mirna Peč je znova zasijala v vsem svojem prazničnem sijaju. Na "Zzzabavi za vse" pred Osnovno šolo Toneta Pavčka so se povezali v glasbi, smehu in solidarnosti, so sporočili organizatorji.

Petkov večer, 20. decembra, je v Mirni Peči minil v prazničnem vzdušju - "Zzzabava za vse", ki sta jo soorganizirala Kulturno društvo Četrtkova brenčanja in Občina Mirna Peč, je pred Osnovno šolo Toneta Pavčka privabila številne obiskovalce.

Otroci so uživali ob igrivih pravljicah in pesmih, za katere sta poskrbela navihana knjižničarska škratka Mojca Nose in Karmen Papež. Obiskala jih je tudi prav posebna gostja – teta Zzzima iz daljne Zzzamrznjene dežele. S seboj je prinesla pravljičnost, smeh in toplino.

Glasbeni večer so odprli priljubljeni Kvatropirci s svojim štiriglasnim petjem, sledil je nastop The Plut Family, ki je razživel obiskovalce.

Praznični sejem je bil, kot so sporočili organizatorji, prava paša za oči in dušo – lokalni ustvarjalci in rokodelci so ponujali unikatne izdelke, kulinarične dobrote pa so bile pika na i – dišalo je po napolitanskih picah, burgerjih, sladkih presenečenjih ter izbrani penini in domačem pivu.

''Večer je bil nepozaben – poln smeha, druženja in čarobnih trenutkov, ki jih bomo z veseljem ohranili v spominu. Skupaj smo se čudovito poslovili od starega leta in s toplino ter optimizmom zakorakali v novo leto 2025,'' so še zapisali organizatorji.

