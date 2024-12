dolenjska

Nov vrtec in leseni most na Lokah glavne naložbe

21.12.2024 | 12:30 | M. Ž.

Straža - Nov lesen most v Lokah in gradnjo novega vrtca Krkine lučke pri osnovni šoli Vavta vas sta glavni naložbi prihodnjega leta v občini Straža.

Svetniki so na zadnji seji v tem letu potrdili proračuna za prihodnje leto. (Foto: M. Ž.)

V proračunu, ki so ga potrdili na zadnji seji, načrtujejo za nekaj več kot 5,5 milijona evrov prihodkov in za slabih 8,7 milijona odhodkov, za naložbe pa namenjajo dobrih 5,3 milijona evrov. Kot je povedala direktorica občinske uprave Lidija Plut, občina načrtuje tudi zadolževanje za tri milijone evrov, sicer pa razliko med prihodki in odhodki pokrivajo tudi s stanjem sredstev na računu.

Poleg že omenjenih naložb so med večjimi še izgradnja pločnika skozi naselje Zalog, nadaljevanje postavljanja zaščitnih mrež na Straškem hribu, ureditev ceste s pločnikom in gospodarsko javno infrastrukturo v središču Rumanje vasi ter gradnjo vodovoda Straža-zahod in sanacijo vodnega vira-črpališče Devetak v okviru projekta vodovodni sistem Jezero, s katerim skupaj z Mestno občino Novo mesto ter občinami Šmarješke Toplice, Šentjernej in Škocjan kandidirajo za denar iz Dogovora za razvoj regij.

V proračun so uvrstili tudi obnovo Dularjevega mlina v Vavti vasi, vendar je ta pogojena s pridobitvijo denarja na razpisu ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine v lasti občin, rok za oddajo vloge je bil 15. november. Svetniki so se na seji podrobno seznanili s projektom obnove.

Med drugim so v drugi obravnavi sprejeli se občinski podrobni prostorski načrt na stanovanjsko območne Dolenja Straža, ki načrtuje razširitev obstoječega naselja na njegovem jugozahodnem robu. Gre za zasebna zemljišča, kjer je po OPPN-ju predvidenih 18 novih hiš.

Koliko denarja za društva?

Potrdili so tudi letne programe športa, kulture in socialnega varstva. Tako za sofinanciranje programov društev na področju športa namenjajo 25.000 evrov, na področju kulture 19.500 evrov, za socialno varstvo pa 15.000 evrov, kar je za 5.000 evrov več kot v letošnjem letu.

