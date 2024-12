novice

Dobrodelni maraton: Skupaj zbrali več kot milijon

20.12.2024 | 09:30 | K. M.

Ljubljana - Zaključil se je že jubilejni deseti 28-letni dobrodelni maraton Radia 1, ki je spet poskrbel za neverjetni znesek 1.204.234,25.

Ekipa, ki jo letos sestavljajo Denis Avdić, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Ramšak z vsemi ostalimi sodelavci ima za sabo že deseti jubilejni dobrodelni maraton. Zopet so ga podprli številni glasbeni in drugi gostje, ki so poskrbeli, da je 28 ur minilo kar se da gladko in brez večjih kriz. Ekipa pa je s pomočjo vseh, ki ste pomagali, spet poskrbela za še eno čudovito decembrsko zgodbo dobrodelnosti.

Letošnji zbran znesek (Foto: Radio 1)

"Ne vem več, kako naj rečem hvala," je razglasitev začel Denis in dodal: "Mi živimo v deželi junakov, marsikje bi delil kot floskula, tukaj, pa ni, že desetletje dokazujete, da vam ni vseeno za šibke, pozabljene, lačne. Dokazali ste, da ne skomignemo z rameni, stopimo skupaj in rečemo, dajmo to zrihtat. Vaših dejanj je toliko, da ne moreš vseh našteti. Ponosni smo, da ste del te zgodbe." Nato pa je sledila razglasitev.

Kupci so v drogerijah dm zbrali 28.153 evrov, ki so ga organizatorji že prišteli h končnemu znesku. Ta znesek pa ljudje sami in popolnoma prostovoljno prispevajo na blagajnah prodajalen. Letošnji končen znesek pa so razglasili skupaj z otroci iz vrtca Miškolin, ki so postopoma razkrili številke, ki so razglasili še eno neverjetno številko 1.204.234,25. "To je ogromno, pomagali boste ogromno družinam. Ta številka je velik poklon Aniti in da je imela prav, da dobrota živi v ljudeh, v vsakem izmed vas. Najlepša hvala," pa so bile še zaključne Denisove besede zahvale. Nato pa se jim je v studiu pridružila še Alenka Godec, ki je zapela zaključno točko letošnjega maratona in za zadnjo dozo čustev poskrbela s pesmijo Kot nekdo, ki imel me bo rad.

