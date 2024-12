novice

FOTO: Začel se je 10. dobrodelni maraton Radia 1

19.12.2024 | 08:30 | R. T.

Foto:Darja Štravs Tisu

Ob 5. uri se je začel 28-urni dobrodelni maraton Radia 1.

Deseti dobrodelni maraton poteka v prazničnem studiu pred Mestno hišo v Ljubljani in bo trajal do zaključimo 20. decembra. Denis, Deželak, Lara in Anja bodo naredili najdaljši Denis Avdić show v zgodovini. Neprekinjeno bodo oddajali kar 28 ur. Ves zbrani denar bo šel v dobrodelne namene. Letos ima maraton posebno mesto v naših srcih. Posvečen je Aniti Ogulin – ženski, ki je s svojim življenjem in poslanstvom širjenja dobrega premikala gore in prižigala iskrice upanja. S svojo brezpogojno predanostjo pomoči otrokom in družinam v stiski je pokazala, kako lahko toplina, razumevanje in dejanja iz srca zares spremenijo življenja.

Pred Mestno hišo v Ljubljani od danes poteka že deseti dobrodelni maraton Radia 1.

Studio na Mestnem trgu bo prežet z nepozabnimi trenutki – od radostnih presenečenj, ko bodo znani Slovenci (Martin Golob, Luka Pangos, Victory, Nika Zorjan, Lado Bizovičar, Petra Kerčmar, Ota Širca Roš, Suzana Kozel, Katarina Braniselj, Darja Gajšek, Ines Erbus in številni drugi) s svojimi obiski prinesli smeh in navdušenje, do globoko ganljivih pogovorov z družinami v stiski. Ti pogovori bodo razkrivali krhke človeške usode, a hkrati tudi dokazali, kako velika je moč sočutja in dobrote. Na koncu vsakega pogovora bo prišla najlepša novica: Slovenija vas ni pozabila.

Vrhunec dogajanja nas čaka danes zvečer na Kongresnem trgu, kjer bo ob 18:30 Plesno mesto z otroško predstavo Tina Balerina pričaralo pravo praznično čarobnost za najmlajše. Ob 19. uri bo legendarni Miran Rudan s svojimi božičnimi uspešnicami ogrel srca vseh zbranih, za veliki zaključek pa bodo poskrbeli nepogrešljivi Ićkoti, ki se bodo s svojim največjim in neponovljivim nastopom dotaknili tako vaših smejalnih mišic kot srca.

A zgodba s tem še zdaleč ni končana. Voditelji se bodo vrnili na Mestni trg, kjer bodo vztrajali do jutra, ko bomo ob 9. uri izvedeli najpomembnejšo številko – koliko je Slovenija zbrala za pomoč družinam v stiski.

Pomagate lahko preko SMS številke 1919 s ključnima besedama POMAGAM5 ali POMAGAM10 ali nakazili preko QR kode TUKAJ .

Donirate pa lahko tudi v vseh dm prodajalnah po Sloveniji, v času od 2. 12. 2024 in vse do 19. 12. 2024 lahko ob obisku dm prodajalne po želji donirate 0,5 € ali 5 €.

V živo tudi na BEST TV

Za vse, ki jutri ne morete priti v Ljubljano, da bi si 28-urni dobrodelni maraton ogledali v živo, lahko celoten dogodek spremljate v živo tudi na BEST TV, kjer boste priča nepozabnim trenutkom, ki segajo v srce.

BEST TV lahko spremljate na naslednjih kanalih:



Telemach – kanal 506

Telekom – kanal 626

T-2 – kanal 125

A1 – kanal 554

Držimo pesti, da bo srčna Slovenija znova dokazala, da skupaj zmoremo čudeže.

Pridružite se nam na Mestnem trgu, prek radijskih sprejemnikov, na radio1.si ali na BEST TV. Prisluhnite, podprite in prispevajte po svojih močeh. Hvala v imenu vseh, ki bodo deležni naše pomoči.

