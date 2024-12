dolenjska

Leto 2024 skozi prizmo uspehov in izzivov

20.12.2024 | 08:30 | M. K.



Šentvid pri Stični - Ivanški župan Dušan Strnad je že tradicionalno na prednovoletnem sprejemu v Gostilni pri Japu gostil predstavnike gospodarstva, občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in zvez društev. Ob druženju in izmenjavi mnenj so številni prisluhnili bogatemu kulturnemu programu in zanimivemu pogovoru o aktualnih gospodarskih razmerah, so sporočili z občine.

Foto: Občina Ovančna Gorica; G. S.

Osrednji gost večera je bil Ivan Simič, priznani davčni strokovnjak in poznavalec gospodarskih razmer. Ob njemu so na okrogli mizi sodelovali še gostitelj župan Dušan Strnad, direktorica Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica Maja Lampret in uspešen ivanški podjetnik Milan Pušljar. Na okrogli mizi so udeleženci izpostavili ključne izzive Občine Ivančna Gorica v prihodnje in priložnosti za lokalno gospodarstvo. Pogovor z gosti je vodil svetovalec in lobist Miloš Čirič.

Ivan Simič je predstavil svoje poglede na prihodnje gospodarske trende ter izpostavil pomen optimizacije davčne politike za spodbujanje podjetništva. Kot strokovnjak na številnih področjih je predstavil zanimivosti, kako lahko lokalna skupnost poskrbi še za boljše pogoje razvoja podjetništva. Dejal je, da ima Občina Ivančna Gorica številne prednosti, ki privabljajo večje gospodarske družbe. Poleg dobre prometne povezave ob avtocestnem traku je poudaril tudi odlične pogoje za predšolsko in osnovnošolsko vzgojo.

Maja Lampret, ki z zavodom upravlja Hišo kranjske čebele v Višnji Gori in Jurčičevo domačijo na Muljavi, je spregovorila o načrtih Zavoda Prijetno domače, ki se osredotoča predvsem na povezovanje lokalnih ponudnikov ter krepitev turizma in kulturnega dogajanja.

Podjetnik Milan Pušljar je zbranim predstavil svoje izkušnje pri vodenju podjetja in poudaril težave, ki jih povzroča pretirana birokracija. Med cilji za prihodnja leta je izpostavil širitev Gospodarske cone Škrjanče na drugo fazo, kar bi občanom omogočilo več zaposlitvenih priložnosti v domačem kraju.

Zaključno misel je podal župan Dušan Strnad, ki je poudaril, da je občina v letošnjem letu kljub zahtevnim razmeram izvedla več pomembnih projektov. Ti bodo pripomogli k razvoju gospodarstva in izboljšanju kakovosti življenja občanov. Uspešne projekte, dosežke in načrte za prihodnost so si prisotni lahko ogledali v posebej pripravljenem videoposnetku. Župan se je zahvalil vsem, ki so v letu 2024 prispevali k razvoju lokalne skupnosti – podjetnikom, obrtnikom, turističnim delavcem, kmetom ter delavcem v javni upravi, šolah, vrtcih, krajevnih skupnostih, društvih in prostovoljcem. Zahvalil se je tudi sodelavcem iz občinske uprave, ki po njegovih besedah opravljajo izjemno delo. Pogovor je zaključil z voščilom ob prihajajočih božično-novoletnih praznikih.

V spremljevalnem programu županovega prednovoletnega srečanja so za praznični utrip poskrbeli člani fantovske zasedbe A piacere, sestavljene iz šestih članov, ki prihajajo iz naše občine. Na odru se je predstavila še ena mlada glasbenica iz domačega okolja, Manca Pirc.

Ob zaključku pa je Svet za starosti prijazno občino razglasil tudi najizvirnejše praznične voščilnice. Po besedah predsednice sveta za starejše Milene Vrenčur so na natečaj prejeli preko 600 ročno izdelanih voščil, ki so jih tudi postavili na ogled.

Prireditev, ki jo je povezovala televizijska voditeljica Dijana Žiberna, se je začela s prihodom betlehemske Luči miru, ki jo je sploh prvič v občino Ivančna Gorica ponesla novoustanovljena enota ivanških skavtov, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

