Danes bodo izbirali ravnatelja šole

19.12.2024 | 08:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Sedanjemu ravnatelju OŠ Šentjernej Aljoši Šipu mandat poteče 15. marca 2025.

Na razpis za to delovno mesto, ki je bil v Uradnem listu objavlje 18. oktobra, so se javili trije kandidati: aktualni ravnatelj Aljoša Šip, za katerim je petletni mandat, nekdanja ravnateljica šentjernejske šole, domačinka Viktorija Rangus, ter nekdanja ravnateljica OŠ Otočec in sedaj pomočnica ravnateljice na OŠ Podbočje Mateja Rožman.

Kandidatka za ravnateljico OŠ Šentjernej Mateja Rožman je na sinočnji seji dobila največjo podporo občinskih svetnikov.

Kot je na sinočnji seji povedala vodja oddelka za družbene dejavnosti Patricija Pavlič, vsi trije kandidati, ki so se občinskim svetnikom tudi predstavili, izpolnjujejo formalne pogoje. Izbira za Svet zavoda torej ne bo tako preprosta – ker imajo vsi trije kandidati že ravnateljske izkušnje, bo verjetno prevagalo kaj drugega.

Viktorija Rangus je domačinka, šolo je že vodila dva mandata.

Občinski svetniki so z zanimanjem prisluhnili vsem trem kandidatom, zastavljali so jim vprašanja, sledila je še razprava in nato odločanje. Na tajnem glasovanju so občinski svetniki pozitivno mnenje jasno podali Mateji Rožman (14 glasov), ki jih je očitno najbolj prepričala s svojim suverenim nastopom in jasnimi odgovori na vsa vprašanja. Aljoša Šip je prejel dva glasova, Viktorija Rangus pa enega.

Lokalno skupnost prepričala Mateja Rožman, Svet staršev in učiteljski zbor pa Aljoša Šip

Mnenje OS oz. lokalne skupnosti je sicer neobvezujoče. Je pa Svet zavoda, ki bo o novem vodstvu šentjernejske šole odločal danes zvečer, seveda že pridobil tudi neobvezujoča mnenja Sveta staršev in učiteljskega zbora.

Aljoša Šip je aktualni ravnatelj OŠ Šentjernej, ki želi nadaljevati svoje delo.

Kakšno je to, je zanimalo svetnike, a župan Jože Simončič je povedal, da je občina za te informacije šolo zaprosila tudi pisno, a jih ni dobila, kar se mu ne zdi prav – da nek krog ljudi skriva rezultate, je dejal.

Neuradno je v učiteljskem zboru največ, 29 glasov, prejel dosedanji ravnatelj Aljoša Šip, z 21 glasovi mu sledi Viktorija Rangus ter Mateja Rožman s šestimi. Svet staršev je glasoval za vsakega kandidata za in proti. Tudi tu je Šip prejel najvišjo podporo (21 glasov za, 12 proti), sledi Rožmanova (18 za in 18 proti), ter Rangusova (16 za in 18 proti).

Občinski svetniki so z zanimanjem prisluhnili vsem trem kandidatom.

Svet zavoda, ki mu predseduje Kristijan Kralj, sestavljajo trije predstavniki lokalne skupnosti kot ustanovitelja, trije predstavniki Sveta staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Več o razpravi, po poudarkih posameznih kandidatov ter tudi o izidu glasovanja za novega/starega ravnatelja šole pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

