Skoraj 60 tisočakov za štipendiranje nadarjenih v tujini

17.12.2024 | 09:50 | M. K.

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je zaključila postopek izbire štipendistov za študij v tujini v okviru javnega razpisa za šolsko/študijsko leto 2024/2025. Strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov posavskih občin, je med prijavljenimi kandidati izbrala 14 izjemnih posameznikov, ki bodo s štipendijami nadaljevali svoje izobraževanje na področjih umetnosti in kulturne dediščine.

Štipendije so namenjene mladim ustvarjalcem, ki se izobražujejo na področjih glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture ter konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine. Cilj tega programa je mladim omogočiti pridobivanje ključnih znanj in veščin ter jih podpreti pri njihovem uspešnem vključevanju na trg dela, so sporočili iz RRA Posavje.

Med letošnjimi štipendisti jih je največ, sedem, iz Mestne občine Krško. Sledijo štirje štipendisti iz Občine Brežice, ter po en štipendist iz občin Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Letošnji štipendisti so: Žan Bračun (jazz kitara), Urban Levičar (jazz klavir), Urban Cedilnik (jazz kontrabas), Živa Divjak (animirani film), Jan Volčanšek (tuba), Julijan Kunej (jazz bobni), Jakob Avsenak (jazz bobni) iz mestne občine Krško, Veronika Strnad (glasba), Marcel Slakonja (petje), Anton Ajster (pozavna), Tea Jeličić (korepetiranje) iz občine Brežice, Maruša Kunst (glasbeno gledališče) iz občine Bistrica ob Sotli, Matej Štih (pozavna) iz občine Sevnica in Klara Mlakar (kompozicija) iz občine Radeče.

Skupno bodo posavske občine za štipendije namenile več kot 59.000 evrov, kar, kot so še zapisali v RRA Posavje, odraža njihovo zavezanost dolgoročnemu razvoju mladih talentov in krepitvi kulturnega ter ustvarjalnega potenciala regije Posavje.

