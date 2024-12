družabno

Čebelice Staneta ohranjajo veselega

15.12.2024 | Lidija Markelj

Marsikdo se še spominja dni, ko je v decembrskem prazničnem času na stojnicah Glavnega trga v Novem mestu vsako leto »kraljeval« čebelar Stane Gorenc iz Gorenje vasi pri Šmarjeti. Pri njem so se ustavljali meščani in obiskovalci na dobri medici, malce poklepetali in se nasmejali, zraven pa si kupili morda še katerega od njegovih čebelarskih izdelkov za praznično darilce. Že nekaj časa te tradicije ni več, a Stane je še vedno dejaven čebelar v domačih logih. Leta mu ne pridejo blizu in čebelice ga še vedno ohranjajo mladostnega, čilega in nasmejanega. V dokaz objavljamo fotografijo z nedavnega dogodka v Šmarjeti. Na Gorenčevem domu se še vedno ustavijo mnogi, ki si pridejo ogledat njegov čebelarski muzej ali pa si želijo kaj več izvedeti o zgodovini čebelarstva in čebelarski kulturi. Stane z družino vse prijazno sprejme in tako bo, kot obljublja, dokler bo živ.

