družabno

Brinova plesna energija

15.12.2024 | 12:20 | Renata Mikec

Brin Jugovič iz Črnomlja, ki je nedavno s plesom navdušil tudi predsednico države Natašo Pirc Musar, se že od osmega leta starosti redno udeležuje različnih plesnih tekmovanj. S svojo energijo navdušuje tako na odru kot v plesni dvorani in povsod, kamor pride, žanje uspehe. Sledi ritmu glasbe in izraža zgodbo z gibanjem, to ga vodi v njegovem razgibanem življenju. V domačem Črnomlju ustvarja pravo plesno družino, v kateri vsaka vaja postane nepozabno doživetje. Tokrat smo ga ujeli na nedavnem Dance festu v Novem mestu. Na fotografiji (od leve proti desni) so Brin Jugovič, Žan Majerle in Jakob Lorkovič, ki so na plesnem festivalu plesali kot Madafankers, v mali gali zasedli odlično drugo mesto in prejeli 250 evrov denarne nagrade. Povejmo še, da je članska skupina Plesnega studia Novo mesto, Party on the beach, osvojila 5. mesto v veliki gali, odlično pa so se odrezali tudi preostali nastopajoči PS Novo mesto.

Foto: Jernej Šerjak

‹ nazaj