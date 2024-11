družabno

Navdušil tudi predsednico

19.11.2024 | 13:30 | Milan Glavonjić

Hiphop scena v Sloveniji raste in številni plesalci iz manjših krajev, kot je Črnomelj, pogosto dosegajo dobre rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih. To dokazuje tudi Brin Jugovič, dijak 4. letnika Srednje šole Črnomelj in član Plesnega studia Novo mesto, ki je skupaj z Žanom Majerletom leta 2021 osvojil naslov evropskega prvaka v hiphop dvojicah med starejšimi mladinci. »Ja, leta bežijo, a spomini so še živi,« se je pošalil Brin, ki pravi, da že od plenic najraje posluša glasbo in pleše. Velika vzornica mu je sestra. Tekmuje že od osmega leta ter nastopa na državnih, evropskih in na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je začel poučevati skupino, za katero so zanimanje pokazali fantje in dekleta. »Po gimnaziji grem na Pedagoško fakulteto, ples pa bo še naprej ostal moja prva ljubezen,« je še dejal Brin, ki je na osrednji proslavi ob 80-letnici črnomaljske gimnazije imenitno, seveda v hiphop različici, interpretiral belokranjsko Lepo Anko. S plesom je navdušil tudi predsednico države dr. Natašo Pirc Musar.

