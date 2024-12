družabno

Tim Novak je zmagovalec Kmetije

13.12.2024 | 07:00 | K. M.

V superfinalu letošnje sezone tv šova Kmetija so se sinoči pomerili Nik Triler, Brežičan Stanislav Travnikar in Tim Novak. V napetem in izenačenem dvoboju pa je največ spretnosti na koncu pokazal Tim, ki je vse od začetka sezone govoril, da je na Kmetijo prišel izključno po zmago. Tim je v tekmovanje vstopil kot član gozdarjev in je bil tekom celotne sezone v središču pozornosti, zlasti zaradi manipulativnih prijemov, s katerimi je v kozji rog ugnal mnogo tekmovalcev. Z zmago si je prislužil denarno nagrado 50 tisoč evrov (pred odbitkom davka). Ob vstopu v šov pa je poudaril, da bo denar porabil tudi za dopust z dekletom.

Tim Novak (Foto: Pop tv)

