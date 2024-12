dolenjska

FOTO: Novo vozilo in temeljna plošča za dograditev gasilskega centra

12.12.2024 | 12:30 | M. K.

Stična - Prostovoljno gasilsko društvo Stična, ki deluje že 98 let, je v torek dobilo novo gasilsko vozilo GVC-2, hkrati pa so položili temeljno ploščo za dograditev Gasilskega centra Stična. Ta je pomembna naložba, saj bo omogočila varno, strokovno in učinkovito delo gasilcev za prihodnje generacije, so sporočili iz občine Ivančna Gorica.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ob predaji novega vozila je predsednik PGD Stična Rok Oven poudaril zgodovinskost trenutka: "Veselimo se pomembne pridobitve, ki bo izboljšala naše delovanje in povečala požarno varnost. Hkrati se z globokim spoštovanjem spominjamo naših prednikov, ki so postavili temelje za razvoj društva."

Kot so zapisali na ivanški občini, je minilo 66 let, odkar so dobili prvo gasilsko vozilo TAM Pionir, ki je nadomestilo vprežni gasilski voz, in 40 let od začetka gradnje gasilskega centra v Stični.

Novo gasilsko vozilo je stalo nekaj manj kot 350.000 evrov. Izdelano je v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije, ima cisterno za 4500 litrov vode ter specifično opremo za gašenje požarov v industriji, skladiščih in na odlagališčih.

Po predali vozila so odkrili temeljno ploščo za nov prizidek, ki bo po oceni občine in vodstva stiških gasilcev predstavljal pomemben korak za nadaljnji razvoj osrednje gasilske enote v občini. Imel bo tri etaže v velikosti 324 kvadratnih metrov. V kleti bodo štiri nova garažna mesta za gasilska vozila.

